Este es el pueblo madrileño que guarda la puerta de uno de los bosques más singulares de España

Situado muy cerca del límite con Guadalajara y Segovia, en el extremo norte de la Comunidad de Madrid, este pequeño municipio madrileño esconde uno de los espacios naturales más singulares de la región. Se trata de Montejo de la Sierra, que se ha convertido en la puerta de entrada a uno de los ecosistemas más especiales del centro de la península: el Hayedo de Montejo, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2017 dentro del conjunto de hayedos europeos.

A menos de dos horas del centro de la capital, este paraje promete una experiencia mágica, y es que ya desde su origen, que data de 1460, tanto la villa como su entorno se han visto envueltos en miles de leyendas e historias: "cuentan historias mágicas del hayedo de Montejo habitado por hadas, que atraían a visitantes para convertirlos en árboles y fauna, adornando así el bosque de El Chaparral".

Una rareza botánica bajo protección

La presencia de hayas, características de climas humedos, en la Sierra Norte de Madrid, constituye una rareza botánica / Ayuntamiento de Montejo de la Sierra

Aunque aún no se tienen pruebas de la existencia de ninguna criatura mitológica, el bosque, que se extiende por las laderas de la sierra que rodea el municipio, ya constituye en sí mismo una rareza botánica en estas latitudes. Los hayedos son característicos de climas más húmedos y del norte de Europa, por lo que la presencia de este bosque de hayas en la Sierra Norte madrileña convierte al lugar en un paisaje poco común dentro del centro peninsular.

Durante siglos, el territorio que rodea Montejo ha estado vinculado al aprovechamiento tradicional del monte. La relación entre el pueblo y este entorno forestal formó parte de la economía local, basada en el uso sostenible de los recursos naturales y en actividades ganaderas que se desarrollaban en los montes cercanos.

Ruta sugerida para conocer el pueblo y sus puntos de interés / Ayuntamiento de Montejo de la Sierra

Con el tiempo, el valor ecológico del enclave llevó a su protección y a la creación de un sistema de visitas reguladas para preservar este espacio natural. Hoy el acceso al bosque se realiza mediante itinerarios guiados que permiten conocer su flora, su fauna y la importancia de conservar uno de los ecosistemas más emblemáticos del centro de España.

Ruta por el Camino Viejo a Horcajuelo y las Huertas: recorrido circular entre huertos, padros de siega, y el antiguo camino que unía Montejo de la Sierra con Horcajuelo. Longitud: de 2.21 Km a 3.5 Km

Señales: balizas amarillas Ruta por la Ermita de la Soledad a la de Nazaret: discurre a través de antiguos prados de siega y llega en lo alto de la loma veremos la Ermita de Nuestra Señora de Nazaret. Longitud: de 5 Km a 6 Km

Señales: balizas con flecha roja Ruta por la Dehesa Boyal: discurre por el interior de la dehesa boyal de Montejo de la Sierra, la cual sigue proporcionando ricos pastos para el ganado. Longitud: de 5 Km a 5,5 Km

Señales: balizas con flecha azul

¿Cómo llegar y dónde alojarse?

Aunque el acceso es posible con vehículo privado, el transporte público pone a disposición de los madrileños que deseen descubrir este paisaje excepcional dos líneas de autobús: 191 y 191C dirección Buitrago de Lozoya. Perfecto para los amantes del senderismo, desde sus calles y caminos parten las rutas que conducen a un bosque que cada otoño se transforma en uno de los paisajes otoñales más conocidos de la Sierra Norte de Madrid.

El municipio dispone de varios hoteles y casas rurales para quienes deseen pasar la noche en este entorno mágico / Ayuntamiento de Montejo de la Sierra

El municipio de Montejo de la Sierra cuenta con hostales y casas rurales para aquellos que deseen pasar la noche en este paraje mágico y, el Ayuntamiento, pone a disposición de los turistas una guía donde recomienda lugares para comer y tiendas locales en las que comprar lo más indispensable.