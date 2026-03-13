El PP hace oposición a Sánchez desde la Asamblea de Madrid con iniciativas sobre financiación autonómica y energía

Hace un mes fue una proposición no de ley instando a la retirada "inmediata" de la propuesta de reforma de financiación autonómica planteada en enero por el Ministerio de Hacienda. Hace una semana, otra para reclamar al Gobierno la aprobación "urgente" de la norma que actualice las entregas a cuenta, los fondos que reciben de manera adelantada las comunidades autónomas del sistema de financiación para costear los servicios cuyas competencias tienen a cargo. Y este jueves, el dictamen de una comisión de estudio sobre el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat catalana para una financiación singular, y una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a reformar la planificación eléctrica.

Con frecuencia los debates nacionales, e incluso internacionales, se cuelan en la Asamblea de Madrid y es recurrente que el Grupo Parlamentario Popular tramite iniciativas que vienen a suponer una suerte de oposición en la distancia al Gobierno de Pedro Sánchez. "Es verdad que en la Asamblea de Madrid se habla mucho de cuestiones que no que tienen que ver con la Comunidad de Madrid, pero que no impactan directamente", aseguraba esta misma semana su portavoz, Carlos Díaz-Pache. "Madrid siempre ha tenido una dimensión muy nacional, y muchas veces se pone el foco en lo que ocurre en la Asamblea de Madrid que tiene relevancia mediática, pero ocurren también muchas cosas que no salen tanto en los medios".

Como fuere, este jueves dos iniciativas populares, además de no pocas de las intervenciones por otras cuestiones en un Pleno de casi ocho horas, apuntaban directamente contra el Gobierno central. En primer lugar, la Asamblea aprobó ayer, con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, el dictamen de la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendrá para los madrileños el llamado "Acuerdo Bilateral del Concierto Singular de Cataluña", aquel del que se firmaron las bases y al que Isabel Díaz Ayuso se refirió el pasado verano como "una sentencia de muerte contra España".

Solo el PP ha participado en la comisión. El PSOE se descolgó desde el principio, también Más Madrid más adelante, y finalmente Vox, después de que se rechazara buena parte de su lista de comparecientes, entre ellos algún cargo del PP. En cualquier caso, la comisión siguió adelante solo con el PP, y la intervención de 13 comparecientes. El dictamen se ajusta a la postura de los populares. Según las conclusiones, "el acuerdo no tiene ningún encaje constitucional", pone en riesgo la prestación de los servicios públicos comunes en todas las comunidades autónomas, supone "fracturar la Agencia Tributaria" y perjudica "especialmente" a Madrid al dejarla "prácticamente, como la única comunidad responsable de financiar la redistribución territorial".

"Es un intento deliberado de acabar con la Constitución para cambiar el modelo de Estado, que es su objetivo real", aseguraba el diputado del PP Ángel Alonso durante el debate para la aprobación del dictamen. "Sánchez ha conformado una coalición destituyente con aquellos que siempre han querido poner fin a la España del 78 y a sus consensos básicos para alumbrar un nuevo régimen bajo un modelo confederal que contente a sus socios, pero que le permita a él hacerse con todos los resortes del Estado".

La Asamblea también dio luz verde este jueves a una proposición no de ley del Grupo Popular, con una enmienda transaccional pactada con Vox, para instar al Gobierno a reformar el modelo de planificación de la red eléctrica de manera que tenga en cuenta las necesidades de los proyectos industriales, tecnológicos y digitales de la región y, en particular, garantice la viabilidad de las 116.000 viviendas cuya construcción se prevé en la región en los próximos años. Es una demanda frecuente del Ejecutivo madrileño, sumada a la exigencia de que se retrase el calendario de cierre nuclear, cuestión sobre la que también se insiste en esta proposición no de ley.

"No nos hacen caso desde el Ministerio de Transición Ecológica o Ecoilógica", clamaba el diputado del PP Daniel Portero en el debate de la proposición no de ley. "Han sido rechazados todos los proyectos estratégicos. Pedro Sánchez está obsesionado con hundir a Madrid. Lo intentó con el plan hidrológico y lo está intentando energéticamente por tierra, mar y aire. ¿Qué manía le tienen ustedes a Madrid? ¿Por qué no nos dejan tranquilos y nos dejan trabajar en paz?".