Polémica en Parla por las oposiciones bajo sospecha a las que se presentó la concejala de Educación

La actual concejala de Educación del Ayuntamiento de Parla, Isabel Ávila (Más Madrid), ha defendido que se presentó como "una ciudadana más" el pasado día 10 a las oposiciones para acceder a una de las 24 plazas de auxiliar administrativo en el Consistorio, un proceso que varios aspirantes impugnarán por presuntas irregularidades detectadas.

La edil acudió al examen junto a centenares de aspirantes para acceder a la mayor oferta de empleo público que ha lanzado el Consistorio parleño en los últimos años, según han adelantado 'OKdiario' y 'El Confidencial'. La concejala ha confirmado a Europa Press que se presentó a la oposición "como una ciudadana más", al tiempo que ha subrayado que desconocía "cualquier tipo de presunta irregularidad en el examen".

En este sentido, ha negado cualquier implicación en el presunto amaño y, de hecho, ha asegurado que, según las informaciones que le han llegado, su nota en el examen estaría "entre un 0 y un 2". Según ha explicado, su agenda institucional y actividad política le impidieron tener el "tiempo suficiente para estudiar" y prepararse la prueba a conciencia.

Según su relato, se personó en el examen para tantear el procedimiento, conocer el nivel de conocimiento que se exige y ver cómo son las preguntas. "Estaba convencida de que no iba a aprobar", ha esgrimido tras asegurar que acudió al examen con el objetivo de buscar vías laborales para cuando finalice su "periodo en política".

La concejala se ha mostrado partidaria de que se "repita el examen", ya que hay mucha gente afectada. "Lo que pido al PSOE es que se tomen las medias oportunas, que se depuren responsabilidades y que si se tiene que repetir la prueba, que se repita", ha declarado. En este caso, Isabel Ávila ha adelantado que no se volverá a presentar a la oposición. En cuando al hecho de si considera un error haberse presentando siendo concejala de Gobierno, ha dicho que lo desconoce.

Sindicatos y Podemos piden la repetición del examen

En esta misma línea, los sindicatos del ayuntamiento de Parla han remitido un escrito en el que reclaman que se anule el examen y se repita ante las sospechas de presunto amaño. Consideran las secciones sindicales que se trata de unos hechos "graves" y, por ello, han pedido al Gobierno local (PSOE y Más Madrid) que se "depuren responsabilidades".

Por su parte, Podemos ha exigido que los responsables de la custodia de los exámenes y la gestión del tribunal asuman las consecuencias de este "desprestigio institucional". La formación se ha sumado a las "reivindicaciones sindicales para que se realice una auditoría externa de todos los procesos selectivos recientes".

Además, ha anunciado que elevará este asunto a "los órganos de control competentes", al considerar que "la transparencia no es una opción, sino una obligación para cualquier Gobierno que se diga democrático".

"El amaño de exámenes es la forma más cruel de corrupción: es robarle el futuro a quien solo tiene su esfuerzo para salir adelante. No vamos a permitir que la administración se convierta en una oficina de colocación de amigos y cargos políticos mientras la ciudadanía cumple las reglas", ha señalado la formación 'morada'.

Vox denuncia "un escándalo inadmisible"

También el partido de Vox ha reclamado una comisión de investigación sobre estas oposiciones. Su portavoz, Juan Marcos Manrique, ha señalado que, de confirmarse estos hechos, "estaríamos ante una situación extremadamente grave".

"Estaríamos ante un escándalo inadmisible. Cientos de personas se han preparado durante meses para estas oposiciones y han pagado para presentarse. No se puede permitir que exista la más mínima sospecha de manipulación o trato de favor en el acceso al empleo público", ha zanjado.

El Ayuntamiento pide "respeto a la presunción de inocencia"

Por su lado, el Ejecutivo de Ramón Jurado ha expresado que hay que salvaguardar la presunción de inocencia en este caso y ha confirmado que no le consta que el proceso haya sido impugnado.

"Todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia", ha destacado. Además, ha recordado que, tal y como marca la normativa reguladora de acceso a la función pública, "cualquier proceso de selección es realizado por un tribunal calificador compuesto por personal funcionario".

Tras la prueba, varias de las personas que se personaron detectaron en el examen una rutina que podría beneficiar a quienes tuvieran conocimiento de su funcionamiento. Según la denuncia, que avanzó 'OKdiario', el examen era de tipo test y cada pregunta tenía cuatro posibles opciones. De las 33 preguntas, 31 de ellas siguen un denominador común: todas las respuestas acaban con un punto (.) al final, excepto una. Y coincidía que la respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.