Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación CampamentoFede ValverdeCantón de MontecarmeloHotel 101 MadridNuevo CarabanchelRamón ArcusaMonjas de BeloradoMercadonaAyudas a la discapacidad
instagramlinkedin

MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Wet Iguanas, en una imagen promocional.

Wet Iguanas, en una imagen promocional. / ARCHIVO

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'El perro del quinto', de Wet Iguanas

Sin filtros. Esta es, tal vez, la mejor forma de definir a Wet Iguanas. Sus canciones son el resultado de las charlas que Hugo y los suyos han entablado a lo largo del tiempo. Un conjunto de reflexiones que, a pie de mesa, con la lengua suelta, resulta de lo más sugerente. El perro del quinto es el último adelanto de Alas de piedra, su primer álbum. Lo editan este viernes. No hay que perderles de vista, darán que hablar. Forman parte las Sesiones Vermú que salpican la Comunidad de Madrid: tocarán en Loeches el 2 de mayo.

'Sinatra', de Michael Foster

El padre de Michael Foster giraba por las catedrales de Inglaterra cuando apenas sabía hablar. Le encantaba verle, ahí, en su coro, alzando la voz. Aquella tradición fue calando en él. Encontró en la música una forma de expresión que, con el tiempo, ya de adolescente, empezó a investigar. Primero, unas letras. Después, unas melodías. Y así hasta que, hoy, reconvertido en artista indie, se ha labrado un hueco interesantísimo en la escena. Sinatra es su mejor píldora.

'El árbol', de Merino

En la época más urbana, el dúo se ha prometido recuperar el pop que dominó las listas en los 2000. No beben de Sonia y Selena, sino de Sergio y Estíbaliz. Y, ojo, porque no hay mayor halago que reconocerse en un clásico. Curtidos en El Retiro y la Gran Vía, han desarrollado un sexto sentido para crear melodías que se agarran a la sesera con enorme facilidad. El árbol es una delicia. ¿Son el pasado? Para nada. El presente vuelve a ser pop.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  2. Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
  3. Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
  4. Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
  5. La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
  6. Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
  7. ¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas
  8. Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027

Compra ya las entradas para vivir un día entero de conciertos gratis: La Radio Encendida vuelve con La Plazuela, Ginebras y El Kanka

Compra ya las entradas para vivir un día entero de conciertos gratis: La Radio Encendida vuelve con La Plazuela, Ginebras y El Kanka

Del monte al plato: las jornadas que recuperan la cocina de caza en la Sierra Norte de Madrid

Del monte al plato: las jornadas que recuperan la cocina de caza en la Sierra Norte de Madrid

Este es el pueblo madrileño que guarda la puerta de uno de los bosques más singulares de España

Este es el pueblo madrileño que guarda la puerta de uno de los bosques más singulares de España

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Más allá de Villa, Gil Marín y Cerezo: quién es quién en el renovado Consejo de Administración del Atlético de Apollo

Más allá de Villa, Gil Marín y Cerezo: quién es quién en el renovado Consejo de Administración del Atlético de Apollo

El PP hace oposición a Sánchez desde la Asamblea de Madrid con iniciativas sobre financiación autonómica y energía

El PP hace oposición a Sánchez desde la Asamblea de Madrid con iniciativas sobre financiación autonómica y energía

La torrija, un dulce que Latasia ha consolidado en Madrid: del brioche artesano al caramelo salado

La torrija, un dulce que Latasia ha consolidado en Madrid: del brioche artesano al caramelo salado

El Desfile de San Patricio, el festival LuzMadrid o la final de la Rugby Europe Championship: estos son los cinco planes que se darán cita este fin de semana en Madrid

El Desfile de San Patricio, el festival LuzMadrid o la final de la Rugby Europe Championship: estos son los cinco planes que se darán cita este fin de semana en Madrid