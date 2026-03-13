MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'El perro del quinto', de Wet Iguanas
Sin filtros. Esta es, tal vez, la mejor forma de definir a Wet Iguanas. Sus canciones son el resultado de las charlas que Hugo y los suyos han entablado a lo largo del tiempo. Un conjunto de reflexiones que, a pie de mesa, con la lengua suelta, resulta de lo más sugerente. El perro del quinto es el último adelanto de Alas de piedra, su primer álbum. Lo editan este viernes. No hay que perderles de vista, darán que hablar. Forman parte las Sesiones Vermú que salpican la Comunidad de Madrid: tocarán en Loeches el 2 de mayo.
'Sinatra', de Michael Foster
El padre de Michael Foster giraba por las catedrales de Inglaterra cuando apenas sabía hablar. Le encantaba verle, ahí, en su coro, alzando la voz. Aquella tradición fue calando en él. Encontró en la música una forma de expresión que, con el tiempo, ya de adolescente, empezó a investigar. Primero, unas letras. Después, unas melodías. Y así hasta que, hoy, reconvertido en artista indie, se ha labrado un hueco interesantísimo en la escena. Sinatra es su mejor píldora.
'El árbol', de Merino
En la época más urbana, el dúo se ha prometido recuperar el pop que dominó las listas en los 2000. No beben de Sonia y Selena, sino de Sergio y Estíbaliz. Y, ojo, porque no hay mayor halago que reconocerse en un clásico. Curtidos en El Retiro y la Gran Vía, han desarrollado un sexto sentido para crear melodías que se agarran a la sesera con enorme facilidad. El árbol es una delicia. ¿Son el pasado? Para nada. El presente vuelve a ser pop.
