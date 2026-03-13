La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Sin filtros. Esta es, tal vez, la mejor forma de definir a Wet Iguanas. Sus canciones son el resultado de las charlas que Hugo y los suyos han entablado a lo largo del tiempo. Un conjunto de reflexiones que, a pie de mesa, con la lengua suelta, resulta de lo más sugerente. El perro del quinto es el último adelanto de Alas de piedra, su primer álbum. Lo editan este viernes. No hay que perderles de vista, darán que hablar. Forman parte las Sesiones Vermú que salpican la Comunidad de Madrid: tocarán en Loeches el 2 de mayo.