Es oficial: se cancela Madrilucía 2026 por "causas técnicas ajenas al proyecto"

Ya hace más de un mes que se anunció lo que iba a ser Madrilucía, una feria que prometía traer por primera vez a la famosa Feria de Abril de Sevilla a Madrid: 200.000 metros cuadrados que estarían ocupados por más de 400 casetas en las que disfrutar del arte, la magia y el sabor más andaluz.

Esto es lo que planeaba ser, ya que la organización de Madrilucía ha informado que la primera edición del evento, inicialmente prevista para 2026, queda cancelada a pesar del trabajo del equipo organizador durante los últimos meses.

Estas son las causas

Tras numerosos debates en redes sociales y problemas con los vecinos de Getafe, la duración y el precio de las casetas, los organizadores de Madrilucía han hecho un comunicado oficial: "la edición prevista para este año 2026, se ve obligada a posponerse a 2027 debido a circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor que impiden ejecutar el proyecto".

"Ante esta situación, y con el objetivo de preservar la calidad, la seguridad y la experiencia que Madrilucía quiere ofrecer desde su primera edición, la organización ha decidido reprogramar el lanzamiento del proyecto para 2027", han informado desde fuentes oficiales.

El evento ya había sufrido cambios previamente, con la reducción prácticamente a la mitad el número de casetas inicialmente previstas, pasando de unas 200 a unas 100, y la duración limitada a dos fines de semana, frente a los tres o cuatro previstos inicialmente.

Devolución de las entradas

El festival ofrecía diferentes tipos de entradas: se podían reservar casetas por un precio desde 55.000 euros más IVA, la más barata, hacerse socio exclusivamente a una caseta club por 1.999 euros o comprar entradas de día por un precio de entre 16,50 euros hasta los 27,50.

De acuerdo con fuentes oficiales del proyecto, las devoluciones vinculadas a la edición 2026 están siendo gestionadas íntegramente. Así, el proyecto que prometía traer la Feria de Abril a la capital queda pospuesto hasta el próximo año 2027.