SUCESOlk
Un niño de cinco años, grave tras ser atropellado por un SUV en Leganés
El servicio de emergencias SUMMA 112 atendió al menor en el lugar del accidente, estabilizándolo antes de trasladarlo de urgencia al hospital con pronóstico grave
Un niño de cinco años ha resultado gravemente herido tras ser atropellado por un SUV en el municipio de Leganés cuando cruzaba un paso de peatones en bicicleta. El accidente se ha producido en la calle Salvador Allende, según han informado fuentes de emergencias.
Tras recibir el aviso, efectivos del servicio de emergencias SUMMA 112 se desplazaron rápidamente al lugar del suceso. El equipo médico atendió al menor en el lugar del atropello, donde fue estabilizado antes de ser trasladado de urgencia al hospital con pronóstico grave.
Las circunstancias en las que se produjo el atropello están siendo investigadas por la Policía Local de Leganés, que se ha hecho cargo de esclarecer lo ocurrido.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del menor ni sobre cómo se produjo el accidente. Las autoridades continúan recabando información para determinar las causas del suceso.
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