ACCIDENTE LABORAL
Muere una trabajadora de 60 años aplastada por un palé en un polígono de Loeches
La fallecida ayudaba a sus compañeros de trabajo a cargar el palé de media tonelada en un camión
Europa Press
Una mujer de 60 años ha fallecido este viernes aplastada por un palé de media tonelada mientras ayudaba a sus compañeros de trabajo a cargarlo en un camión en un polígono de la localidad de Loeches, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 14.30 horas de este viernes en la calle Bronce. Hasta allí se han trasladado sanitarios del Summa 112 que han atendido a la mujer por un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo torácico.
El equipo médico del Summa 112 le ha practicado sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar, y finalmente solo ha podido confirmar el deceso. La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.
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