Muere una trabajadora de 60 años aplastada por un palé en un polígono de Loeches

Una mujer de 60 años ha fallecido este viernes aplastada por un palé de media tonelada mientras ayudaba a sus compañeros de trabajo a cargarlo en un camión en un polígono de la localidad de Loeches, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 14.30 horas de este viernes en la calle Bronce. Hasta allí se han trasladado sanitarios del Summa 112 que han atendido a la mujer por un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo torácico.

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El equipo médico del Summa 112 le ha practicado sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar, y finalmente solo ha podido confirmar el deceso. La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.