Del monte al plato: las jornadas que recuperan la cocina de caza en la Sierra Norte de Madrid

Si hay algo que no se puede negar de la ciudad de Madrid es su amplia gama gastronómica. Para celebrar los productos de calidad madrileños, algunos restaurantes de Sierra Norte de Madrid se han unido en una ruta culinaria dedicada a los sabores más tradicionales de la cocina serrana.

Todo ello en el marco de las jornadas gastronómicas “La caza en la mesa”, una propuesta que invita a recorrer varios pueblos en busca del mejor de los platos. Hasta el 31 de marzo, distintos restaurantes de la comarca preparan menús especiales inspirados en recetas ligadas al territorio y a la temporada cinegética.

¿Qué restaurantes participan?

Uno de los participantes es Casa Aldaba, en La Hiruela, donde el menú incluye propuestas como ensalada con perdiz escabechada o jabalí guisado a la antigua, platos que recuperan técnicas de cocina lenta muy presentes en la gastronomía rural. Estas elaboraciones muestran cómo la carne de caza ha formado parte durante generaciones de la despensa de los pueblos de montaña.

También se suman restaurantes como Chulachef, en Buitrago del Lozoya, que propone una versión más contemporánea con la Montesa Burguer, una hamburguesa elaborada con carne de ciervo, queso ahumado y cebolla caramelizada. En Donde Ximena, en San Mamés, el ciervo vuelve a protagonizar el menú con una hamburguesa acompañada de queso brie, setas salteadas y reducción de vino tinto, servida con vino de la sierra y postre casero.

Este es el cartel oficial en el que incluye a los restaurantes participantes. / Comunidad de Madrid

Otros restaurantes participantes también incorporan platos donde la caza se combina con ingredientes locales y recetas de temporada. Entre las propuestas aparecen elaboraciones como arroz meloso de perdiz y conejo con setas silvestres, ensalada de tataki de lomo de jabalí con granada o diferentes guisos tradicionales que reinterpretan la cocina serrana en el restaurante Paellamar en Buitrago de Lozoya. En este caso será necesario realizar encargo con cuatro horas de antelación.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa funciona como una ruta gastronómica por distintos municipios del norte de la Comunidad de Madrid. Así, se busca poner en valor el producto local y la tradición culinaria de la sierra de forma abierta a todo el público que quiera descubrir tanto los entornos naturales de los pueblos como sus restaurantes a través de platos que representan al Madrid más serrano.