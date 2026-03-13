OCIO
Tres mercadillos para recorrer la Sierra Norte entre puestos, fruta fresca y vida de plaza
Buitrago del Lozoya, El Berrueco y Bustarviejo mantienen mercados semanales donde comprar productos frescos y recorrer el ambiente tradicional de los pueblos de la sierra
Victoria Saulyak
Famosos por sus artículos a precios rebajados en un ambiente agradable y entretenido, con la llegada del buen tiempo a Madrid no te puedes perder los mercadillos. Están ubicados en la sierra y son el plan complementario perfecto para un día en la montaña.
Y es que los mercadillos semanales siguen siendo uno de los espacios más animados de muchos pueblos. Entre puestos de fruta, ropa, productos cotidianos y pequeños comercios ambulantes, estos mercados mantienen una tradición que combina compra local y vida de plaza.
Mercadillo de Buitrago del Lozoya
En Buitrago del Lozoya el mercadillo se celebra todos los sábados entre las 9:00 y las 14:00. Los puestos se instalan en el municipio amurallado y reúnen vendedores de frutas, verduras, ropa, calzado y productos de uso cotidiano, convirtiéndose en una de las citas comerciales habituales del fin de semana.
Mercadillo de El Berrueco
El domingo, de 9:00 a 14:00, es el momento del mercadillo en El Berrueco, un pequeño municipio situado junto al embalse de El Atazar. El mercado reúne puestos de alimentación, textiles y artículos variados, manteniendo el ambiente cercano de los mercados tradicionales de los pueblos serranos.
Mercadillo de Bustarviejo
En Bustarviejo, el mercadillo semanal se celebra los viernes y los domingos entre las 9:00 y las 14:00 horas. Los puestos se distribuyen por el núcleo urbano y ofrecen productos frescos, ropa y artículos cotidianos, una cita que forma parte de la rutina comercial del municipio.
Anímate a conocer el día a día de cada pueblo de la sierra recorriendo sus mercadillos de fin de semana. Puedes aprovechar para hacer una ruta senderista en la sierra y, cuando te canses, bajar a estos pequeños puestos con encanto que te robarán el corazón.
