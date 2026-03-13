Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: "Es una radiografía perfecta de lo que somos"

La primera toma de contacto del público con el regreso de Santiago Segura ya ha tenido lugar. Este viernes 13 de marzo, tras concluir la sesión de las 16:00 horas —la primera programada en centros como el Plaza Loranca 2 de Fuenlabrada—, los espectadores han ofrecido sus primeras impresiones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Más allá del humor, el análisis de los asistentes coincide en un punto: el filme funciona como un retrato social del momento actual.

Un análisis de la idiosincrasia española

Tras diez años de ausencia del personaje, la expectación se centraba en cómo encajaría el inspector en el contexto social de 2026. Al abandonar la sala, un joven madrileño definía la experiencia de forma tajante: "Es una radiografía perfecta de lo que es España". Según los testimonios recogidos, la trama se aleja de la parodia simple para convertirse en un espejo de la realidad nacional.

"Lo que ha expuesto Segura ha sido un espejo para todos los lugares de España y todos los partidos políticos", comentaba otro de los espectadores. A pesar de la carga satírica, los asistentes destacan que la cinta intenta repartir críticas de forma transversal, aunque subrayan la fuerte presencia de la actualidad política inmediata.

La reacción ante el secretismo de la producción

El estreno ha estado marcado por la ausencia de pases previos para los medios de comunicación. Santiago Segura justificó esta decisión como una "deferencia" hacia sus seguidores, con el objetivo de evitar filtraciones sobre los cameos y giros del guion. Esta estrategia ha provocado que el público de esta tarde haya sido el primero en descubrir escenas comentadas a la salida, como la parodia que involucra a figuras como Vito Quiles o la aparición de políticos como Mariano Rajoy.

Para muchos de los presentes, este blindaje informativo ha mejorado la experiencia. "Ha sido muy respetuoso, entre comillas, pero ha dicho de todo", explicaba un asistente a este diario, refiriéndose a la libertad con la que la película trata temas que habitualmente están sujetos a la corrección política.

El pulso de las salas en Madrid

El flujo de espectadores en la zona sur de Madrid ha sido constante desde primera hora de la tarde. En el complejo visitado por este medio, con 22 sesiones previstas para la jornada, la ocupación rozaba el 80% de su capacidad ya en este primer pase. Los testimonios recogidos por esre medio indican que el público no ve la película como un producto exclusivo para fans de la saga, sino como una obra accesible para el espectador general.

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"Es una película para todo el mundo; quien no la entienda, el problema es suyo", sentenciaba uno de los madrileños al salir. Con este primer veredicto de la calle, queda claro que el regreso de Torrente ha cumplido con su objetivo de generar conversación en torno al estado actual del país.