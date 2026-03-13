Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: "No sé cómo le han dejado hacerla"

El regreso de José Luis Torrente a la gran pantalla no ha sido un estreno cualquiera. Tras más de una década de espera, Santiago Segura ha vuelto a las salas con Torrente Presidente, una entrega que ha generado un terremoto de reacciones en su primer día en cartelera. En el centro comercial Plaza Loranca 2, en Fuenlabrada, los espectadores han abandonado las salas con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante el contenido de la cinta.

Lo que más ha impactado a los primeros asistentes no ha sido solo el humor marca de la casa, sino una crítica política feroz. La sensación general es que Segura ha roto los límites de la corrección política actual. "Está muy bien, pero no sé cómo le han dejado hacerla. Se está metiendo mucho con la política... con Pedro Sánchez sobre todo", confesaba una de las primeras espectadoras nada más salir del cine a los micrófonos de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Esta percepción de "libertad absoluta" ha sido el denominador común de la tarde. Otros espectadores, tras disfrutar de la primera sesión programada este viernes 13, coincidían en que el guion no hace prisioneros: "Hablan mucho de política y de lo que está pasando ahora mismo, la verdad. Es lo que nos esperábamos pero llevado al límite", explicaban un grupo de jóvenes que ya vaticinan una próxima entrega tras ver el desenlace.

"Una radiografía incómoda de la España actual"

Para muchos de los madrileños que han abarrotado las 11 salas del complejo, la película funciona como un espejo social. Un espectador aseguraba a este medio que la cinta es "una radiografía perfecta de lo que es España", destacando que el director ha sabido captar el hartazgo general. "Ha sido muy respetuoso 'entre comillas', pero ha dicho de todo. Lo que ha expuesto ha sido un espejo para todos los lugares de España y todos los partidos", añadía con rotundidad.

Incluso los momentos más comentados a la salida tienen un fuerte componente satírico, como la aparición de Vito Quiles interpretando a un particular "Echenique" en una escena que los asistentes califican de "muy, muy graciosa" por su agresividad cómica.

El fenómeno de las salas llenas

A pesar de la arriesgada apuesta de Santiago Segura por evitar los pases de prensa previos —una medida que el director calificó como una "deferencia" hacia sus fans para proteger las sorpresas—, la respuesta del público ha sido masiva. Una trabajadora del cine confirmaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, de las 22 proyecciones previstas para el día, la mayoría rozaban el 80% de capacidad o el lleno total horas antes de empezar.

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Los madrileños han valorado positivamente que se proteja el factor sorpresa, especialmente ante la aparición de rostros inesperados como el de Mariano Rajoy. "Me ha sorprendido que estuviese ahí, me parece interesante que se hayan prestado a eso por el tema político", comentaban los asistentes, reafirmando que el "brazo tonto de la ley" ha vuelto más afilado que nunca.