La izquierda madrileña aplaude la citación judicial a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos: "Parece que va p'alante"

Mientras Sol mantiene de momento silencio en torno a la citación de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la izquierda madrileña ha aplaudido la decisión. La jueza Raquel Robles ha citado a declarar a Rodríguez el próximo 6 de mayo por un presunto delito de revelación de secretos. Lo habría cometido al difundir los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que trabajaban en los alrededores del piso del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, donde intentaban verificar si se había realizado una reforma irregular.

"Parece que el jefe de gabinete de la señora Ayuso está imputado. Parece que Miguel Ángel Rodríguez va p'alante, como le gusta decir a él, y todo ello por filtrar datos personales para acosar a periodistas, que es su gran especialidad, amenazar, acosar e intimidar a la prensa", ha señalado el secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"Es una situación verdaderamente delicada para la señora Ayuso, que, desde luego, entiendo que no va a prescindir del señor Rodríguez, pero el jefe de gabinete de la señora Ayuso ahora está imputado", ha añadido en declaraciones remitidas a la prensa.

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha trasladado su esperanza en que el procedimiento siga adelante y termine en una condena por lo que ha definido como "métodos mafiosos" del jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

"Cuando todo el entorno de Ayuso se pasa el día en los juzgados es que muy limpio no está ese entorno, ni ella", ha señalado. "Miguel Ángel Rodríguez va a tener que responder sobre sus métodos mafiosos: insultos a quien no le ríe las gracias a Ayuso, amenazas a los medios que no se someten al Partido Popular y represalias contra los periodistas que se atreven a publicar informaciones incómodas para Miguel Ángel Rodríguez y su jefa".

"Espero que el proceso avance en la justicia y termine en una condena rotunda que acabe con la impunidad de unos de los personajes más tóxicos de la política española", ha añadido Bergerot.

La citación obedece a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar el archivo inicial que adoptó la titular de la plaza de Instrucción número 25 del Tribunal de Instancia de Madrid finales de marzo del pasado año, tal y como informa El Periódico, de Prensa Ibérica.La Audiencia ordenó la reapertura de esta causa al estimar el recurso presentado por el PSOE, los periodistas y el propio diario El País al entender que "existen motivos para iniciar una investigación" que determine la posible existencia de un delito de revelación de secretos.