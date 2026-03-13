TRANSPORTE PÚBLICO
Interrumpidas las líneas C2 y C8 de Cercanías Madrid entre Azuqueca y Guadalajara por una incidencia con un tren
La salida de un eje de un tren de mercancías ha cortado la circulación en este tramo
Nuevo problema en el Cercanías de Madrid. La circulación de las líneas C2 y C8 se encuentra interrumpida entre Azuqueca de Henares y Guadalajara por la salida de un eje de un tren de mercancías, según ha explicado Adif en sus redes sociales.
"Se ha movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible", ha asegurado el gestor de las infraestructuras ferroviarias.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 12:00 horas del mediodía, a unos 300 metros de la estación de tren de Azuqueca, en el puerto seco, según explica el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Ha sido entonces cuando la última plataforma de un tren de mercancías ha descarrilado, provocando que éste se saliera de la vía y cortara la circulación en ambos sentidos. Al lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local de Azuqueca y técnicos de Adif.
Debido a este accidente, las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías están sufriendo demoras, detenciones y ven variado su recorrido habitual, iniciando y finalizando su trayecto en la estación de Azuqueca, ha informado la Red de Cercanías de Madrid en redes sociales. Además, se establecerá un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara.
