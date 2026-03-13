La inflación en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 2,9% en febrero, el dato más bajo desde junio de 2025

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó una décima hasta el 2,9% en la Comunidad de Madrid en febrero en tasa interanual, seis décimas por encima de la media nacional, que se situó en el 2,3%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de febrero es el más bajo registrado en la región desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,3%.

Con respecto al mismo mes del año pasado, los precios subieron especialmente en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,2% más; restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% más; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,1% más y seguros y servicios financieros, un 3,9% más. Por contra, la única categoría que registró una caída fue en información y comunicaciones, con una bajada del 0,3%.

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025. Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a tres meses consecutivos de bajadas.

Los datos del IPC de febrero aún no están afectados por la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Irán, pero sí lo estarán los del mes de marzo, tal y como ha señalado este mismo viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE.

Estadística ha explicado que la evolución del IPC de febrero es consecuencia del descenso en ocho puntos de la tasa interanual del grupo de vivienda, hasta el 1,9%, por el abaratamiento de la electricidad, y al repunte de la tasa interanual de restaurantes y servicios de alojamiento en tres décimas, hasta el 4,8%, y del aumento interanual del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas en dos décimas, hasta el 3,2%, por la estabilidad de los precios de los aceites y grasas y del pescado y el marisco, frente al descenso que experimentaron un año antes.