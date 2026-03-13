El inesperado actor madrileño, y muy famoso, que parodia a Pedro Sánchez en 'Torrente presidente'

Tras mucho esperar, ya es una realidad. Ya se ha estrenado en los cines “Torrente, presidente”, la sexta película de la famosa saga de Santiago Segura y de la que hasta el día de hoy no se sabía prácticamente nada. Un regreso a la gran pantalla 12 años después de la quinta entrega y que está dando muchísimo que hablar, incluso sin haber sido vista por la mayoría de gente todavía. Y que se espera que alcance una recaudación histórica.

En esta ocasión, la trama apuesta por una fuerte carga de sátira política, con muchas referencias a la actualidad. Y como es habitual en la saga, por Torrente presidente desfila de nuevo una llamativa colección de cameos (ATENCIÓN, SPOILERS). Kevin Spacey, actor americano, que fue despedido de 'House of cards' y borrado de una película tras las acusaciones de agresiones sexuales y conductas inapropiadas, Alec Baldwin, que repite tras participar en la quinta entrega o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy son algunos de los más llamativos. También salen rostros conocidos como Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Cristina Pardo, José Yelamo, Vito Quiles, José Luis Moreno o el pequeño Nicolás.

El madrileño que parodia a Sánchez

La cinta incluye parodias y guiños a figuras de la política nacional como Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Pablo Echenique, y también de líderes internacionales como Donald Trump y Javier Milei.

Santiago Segura, en uno de los vídeos promocionales de 'Torrente presidente' / ATRESMEDIA

Quizás una de las más sorprendentes, por quién lo interpreta, es la del presidente del Gobierno de España, llamado en la película Pedro Vilches. El personaje, un mandatario de ojos azules que se contempla en el espejo, está interpretado con soltura por Bertín Osborne, que da vida a este alter ego de Pedro Sánchez. Durante su breve aparición, el cantante y presentador aparece junto a un asesor que es otro rostro conocido, y que ya tiene experiencia en la saga y encarna a Patxi, un guiño a Patxi López.

La escena retrata de forma caricaturesca a Pedro Sánchez, y arranca la risa con una de las frases que pronuncia Pedro Vilches. Más adelante, el gran villano de Torrente, presidente —un reconocido actor cuya identidad evitaremos desvelar aquí y que es una de las grandes sorpresas de la película,— se refiere a él como "megalómano".

Madrileño y viviendo en Sevilla

Bertín Osborne (Norberto Juan Ortiz Osborne, Madrid, 1954) es un cantante, presentador de televisión y empresario español. Alcanzó gran popularidad en los años 80 y 90 como intérprete de música melódica y rancheras, con canciones conocidas como Buenas noches, señora o Tú, solo tú.

Con el tiempo consolidó también una exitosa carrera televisiva como presentador, especialmente con el programa de entrevistas “Mi casa es la tuya”, en el que conversa con personajes conocidos en un ambiente informal. Además, ha participado en distintos proyectos empresariales y ocasionalmente como actor. Es una figura mediática habitual en España desde hace varias décadas.

Noticias relacionadas

Osborne vive en una finca llamada Hacienda San José, situada a las afueras de Sevilla, en el municipio de Alcalá de Guadaíra, a unos 15-20 minutos de la ciudad. Aunque por trabajo pasa temporadas en Madrid, su residencia habitual sigue siendo esa finca sevillana.