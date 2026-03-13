SUCESOS
Grave una niña de 12 años tras ser atropellada por un coche que circulaba indebidamente por el carril bus en Hortaleza
Fue trasladada al Hospital Niño Jesús tras ser atropellada cuando cruzaba un paso de cebra regulado por semáforo en la avenida Niceto Alcalá Zamora
Europa Press
Una menor de doce años ha resultado gravemente herida tras ser atropellada este viernes por la tarde mientras cruzaba un paso de cebra por un turismo que circulaba indebidamente por un carril bus en el distrito madrileño de Hortaleza.
Los hechos se han producido sobre las 14.20 horas a la altura del número 91 de la avenida Niceto Alcalá Zamora, cerca de un instituto, en un paso de cebra regulado por semáforo, según han informado desde Emergencias Madrid.
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado personal sanitario del Samur-Protección Civil, que se han encontrado a la menor consciente pero con múltiples traumatismos por los que ha tenido que ser trasladada grave al Hospital Niño Jesús.
Además, los sanitarios han atendido a la conductora del turismo, que ha sufrido un cuadro de ansiedad. La Policía Municipal de Madrid, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.
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