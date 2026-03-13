¿Un expresidente y un cantante de Carabanchel? La lista de cameos de 'Torrente Presidente' que está dejando a los cines de Madrid en 'shock'

El Centro Comercial Plaza Loranca 2, en Fuenlabrada, sirve de termómetro para medir el impacto de la última producción de Santiago Segura. Con 22 proyecciones en un solo día y salas que rozan el lleno técnico, la sexta entrega de la saga vuelve a apoyarse en su principal motor de interés: una lista de colaboraciones especiales que busca captar la atención de públicos muy diversos.

Una estrategia de comunicación atípica

La llegada de la película a las salas ha estado marcada por una campaña de comunicación inusual. Santiago Segura ha optado por prescindir de los circuitos habituales de prensa, apostando por una promoción basada en la provocación. Bajo el lema "Si eres sensible o una buena persona, no vengas a ver esta película", el director ha conseguido generar una expectación basada en el misterio sobre quiénes aparecerían en pantalla y hasta dónde llegaría la parodia en esta ocasión.

Las participaciones en 'Torrente Presidente'

El eje central de la conversación entre los espectadores que han acudido al estreno gira en torno a las figuras públicas que se han prestado al juego de la saga. La participación más comentada es la de Mariano Rajoy, cuya aparición ha causado sorpresa por su vinculación con una franquicia conocida por su humor crudo.

Santiago Segura, en uno de los vídeos promocionales de 'Torrente presidente' / ATRESMEDIA

En esta entrega, el componente político gana peso con la intervención de Vito Quiles en una secuencia junto a una parodia del político Pablo Echenique. A estos nombres se suman figuras del panorama mediático actual como Omar Montes y El Langui, un colaborador recurrente en el universo de Segura. En el plano internacional, destaca la vuelta de Alec Baldwin, que repite tras su paso por la quinta película, reforzando ese vínculo entre el cine cañí y las estrellas de Hollywood.

La trayectoria de una fórmula basada en el rostro conocido

La capacidad de convocatoria de la saga no es nueva. A lo largo de sus entregas, la franquicia ha acumulado más de 15 millones de espectadores, basando gran parte de su éxito en convertir la película en un catálogo de rostros famosos.

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Desde sus comienzos con nombres como Javier Cámara o Javier Bardem, la lista ha crecido hasta incluir a figuras de la televisión como Anna Simón, Arturo Valls o Belén Esteban. El mundo del deporte también ha sido una constante, con la participación de futbolistas de primer nivel como Sergio Ramos, Iker Casillas o Fernando Torres, además de figuras internacionales como el director Oliver Stone o el actor Ricardo Darín.