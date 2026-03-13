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GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

La embajada de Irán en Madrid muestra en su fachada las fotos de cien niños muertos en los ataques de Israel y EEUU

El cartel, que también incluye sus nombres, incluye los mensajes "No a la guerra contra los niños" y "Asesinados por EEUU e Israel"

Vista del cartel con fotos de los niños asesinados en el ataque a una escuela iraní, en la embajada de Irán en Madrid.

Vista del cartel con fotos de los niños asesinados en el ataque a una escuela iraní, en la embajada de Irán en Madrid. / Ballesteros / EFE

EFE

Madrid

La embajada de Irán en España colgó este viernes en su muro exterior un cartel con las fotografías y los nombres de cien niñas y niños iraníes que murieron en los ataques de Israel y EE.UU. a una escuela en Minab, en el sur del Irán, el pasado 28 de febrero.

El cartel está encabezado por los mensajes en inglés: "No war on children" ("No a la guerra contra los niños") y "Murdered by USA & Israel" ("Asesinados por EEUU e Israel").

Las fotografías corresponde a niños fallecidos en el ataque a una escuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos, en el primer día de la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán.

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Según el último balance difundido por organismos iraníes, al menos 1.332 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra.

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