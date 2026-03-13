El Desfile de San Patricio, el festival LuzMadrid o la final de la Rugby Europe Championship: estos son los cinco planes que se darán cita este fin de semana en Madrid

Este fin de semana, en las calles de la capital no será raro encontrarse a un pequeño leprachaun que protege celoso su caldero de oro, tampoco a un jugador de rugby hablando en algún idioma europeo, o un koi luminoso surfeando los cielos... Desde el Desfile de San Patricio, pasando por el festival LuzMadrid, hasta la final de la Rugby Europe Championship, Madrid reúne varias propuestas culturales para disfrutar del 13 al 15 de marzo.

Desfile de San Patricio en Gran Vía

Madrid se tiñe de verde y miles de pequeños leprachaun irlandeses invaden sus calles con motivo de la Semana de Irlanda. Desde el pasado 10 de marzo, y con una programación repleta de actividades, conciertos, danzas y otras exposiciones culturales la capital se sumergía en el espíritu vibrante del Día de San Patricio cuyo broche de oro será su desfile final.

Imagen de archivo del desfile del Día San Patricio en Gran Vía / Rodrigo Jiménez (EFE)

Así, un año más, este sábado 14 de marzo a las 17:00 horas, la música celta se dará cita en la Gran Vía con una nueva edición del Desfile de San Patricio. En esta convocatoria, el pasacalles que avanzará en dirección a Plaza de España estará integrado por más de 600 gaiteros integrados en 40 bandas y agrupaciones que prometen convertir la tarde en toda una fiesta.

Gaiteros en el desfile de San Patricio de Madrid / Víctor Lerena (EFE)

La programación, que puede consultarse en la página web oficial de la Semana de Irlanda, se alargará hasta el próximo martes 17 de marzo (Día de San Patricio), con otras actividades como la Carrera del Día de San Patricio, el concierto de Irish Yreble, o la iluminación de la Fuente de Cibeles.

El Rastro de Navacerrada

Si disfrutas buscando antigüedades, restaurando muebles, o coleccionando joyas, el Rastro de Navacerrada, situado en un entorno natural privilegiado podría ser el plan perfecto para ti. Ubicado en la Avenida de Madrid, 15, a la entrada del pueblo de Navacerrada y cerca del embalse, cada domingo de 10:00 a 15:00 horas, este paraje es testigo del despliegue de uno de los mercadillos más icónicos de Madrid.

Allí, varios mercaderes se dan cita para poner a la venta piezas de colección, libros, vinilos y joyas, que, en muchas ocasiones traen consigo historias personales. Con un ambiente familiar y acogedor, ningún precio es definitivo, ya que se pueden ajustar y negociar directamente con los vendedores.

'Maruja Mallo: Máscara y compás'

Este lunes 16 de marzo marca la última oportunidad para disfrutar de la exposición "Maruja Mallo: Máscara y compás". Esta artista de la generación del 27 protagonizó las vanguardias del siglo XX con su mirada femenina y liberadora, hoy , sus obras llenas de surrealismo, rebeldía y arte pueden visitarse en una exposición que recoge el Museo Reina Sofía de Madrid y que se incluye en el coste de una entrada general (12 euros).

Maruja Mallo, vista de la exposición / Museo Reina Sofía

Con más de 80 pinturas, dibujos, escritos y documentos, la exposición permite al visitante recorrer por orden cronológico la vida y obra de Maruja Mallo. Habiendo vivido en Madrid durante sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es habitual encontrar en sus obras imágenes de la capital que tanto la inspiraba: La verbena, pintada en 1927, es una de ellas.

La Verbena, pintada por Maruja Mallo en 1927 / Museo Reina Sofía

Festival LuzMadrid 2026

Este 12 de marzo se inaugura la tercera edición de LuzMadrid, un certamen que utiliza la luz como lenguaje para intervenir en la memoria colectiva y el espacio público. Lejos de ser un mero espectáculo de iluminación ornamental, el festival propone una serie de reflexiones sobre la tecnología, la historia y la sostenibilidad, integrando 15 instalaciones en enclaves que definen la identidad de la ciudad.

El festival que se desarrollará hasta la medianoche del sábado 14 de marzo permitirá el acceso gratuito a todas las instalaciones en un itinerario que pone el foco en el sur de la capital, especialmente en el distrito de Arganzuela, con el conjunto de Matadero Madrid y el Complejo Cultural El Águila como pilares.

Para facilitar el flujo de público y minimizar el impacto ambiental, la organización recomienda el uso de transporte público y trayectos a pie. Los espacios interiores, como la Nave de Terneras o la Central de Diseño, iniciarán su actividad a las 17:00 horas, mientras que las obras en vía pública y fachadas comenzarán su encendido a las 19:30 horas.

Rugby Europe Championships Finals

El próximo domingo 15 de marzo, los mejores jugadores de rugby de Europa competirán en la final de la Rugby Europe Championshp, en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense (donde se disputarán el 7º y 5º lugar) y en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (donde se disputarán el 3º y 1º lugar). La jornada contará con dos eventos, pero solo un equipo se hará con el primer puesto en la tabla europea.

Las entradas están a la venta por 10 euros por persona con descuentos para los más pequeños de la casa / Federación Suiza de Rugby

Entre ellos se encuentran Bélgica, Georgia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suiza y, por supuesto la Selección Española de Rugby, también conocidos como "leones". Las entradas para animar a estos jugadores, y más específicamente a nuestra selección, ya están a la venta por un precio inicial de 10 euros por persona, o 5 euros para menores de entre 3 y 14 años.

Selección Española de Rugby / Fever