Compra ya las entradas para vivir un día entero de conciertos gratis: La Radio Encendida vuelve con La Plazuela, Ginebras y El Kanka
Más de 20 bandas y once horas de música en directo llenarán La Casa Encendida el 22 de marzo en la vigesimosegunda edición del festival organizado por Radio 3
Gloria Barrios
Un maratón de conciertos que dura todo el día. La Radio Encendida vuelve a La Casa Encendida de Madrid el 22 de marzo con una nueva edición que reunirá a más de veinte bandas y artistas en once horas consecutivas de música en directo.
El festival, organizado por La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid y Radio 3, celebra su vigesimosegunda edición y se ha convertido en una de las citas musicales más reconocibles del inicio de la primavera en Madrid. Durante toda la jornada, el público podrá recorrer los distintos espacios del centro cultural mientras se suceden los conciertos.
Once horas de música y más de veinte bandas
La programación se distribuye en nueve bloques de conciertos repartidos entre el Patio y el Auditorio de La Casa Encendida. La jornada comenzará a las 12.00 horas con La Plazuela y Tito Ramírez y continuará con actuaciones durante toda la tarde.
Entre los artistas que pasarán por el festival figuran Cristian de Moret, Dora Band, Mujeres, Maria Rodés o El Kanka, junto a otros nombres de la escena independiente como Cora Yako, Niños Luchando, Veintiuno o Ginebras. El cartel mezcla proyectos consolidados con propuestas emergentes que representan distintos estilos dentro del panorama musical actual.
A lo largo del día también actuarán De Ninghures, CERVATANA, Estrogenuinas, Júlia Colom, Biodramina Mood, Los Vinagres, Teo Planell, Boyanka Kostova, Monstruo Laberinto, el diablo de shanghai y Repion, hasta cerrar la jornada con el último bloque de conciertos a las 21.30 horas.
Además de las actuaciones en directo, los DJs de Radio 3 estarán pinchando música en la Sala A desde las 19.00 horas, en un espacio abierto al público donde participarán José Manuel Sebastián, María Taosa, Bruno Freire, Cristina Moreno y Nacho Álvaro.
MÁS INFORMACIÓN
- Evento: La Radio Encendida 2026
- Lugar: La Casa Encendida, Madrid
- Fecha: 22 de marzo de 2026
- Horario: Desde las 12:00 h
- Duración: Aproximadamente 11 horas
- Precio: Gratuito (con reserva previa para algunos conciertos)
- Más información:
- https://www.lacasaencendida.es/festival/la-radio-encendida-2026
Cómo conseguir las entradas
Las entradas para el festival son gratuitas, aunque es necesario reservarlas previamente para acceder a los conciertos que se celebran en el Patio y el Auditorio.
La organización ha establecido dos momentos distintos para retirarlas a través de la web del festival. Primero se pondrán a disposición las entradas para los conciertos del Auditorio, el viernes 13 de marzo a partir de las 9.00 horas. En este espacio actuarán artistas como Cristian de Moret, De Ninghures, Niños Luchando, Maria Rodés, Júlia Colom, Biodramina Mood, Teo Planell, Cora Yako o Boyanka Kostova.
Una semana después, el viernes 20 de marzo desde la misma hora, se podrán reservar las entradas para los conciertos del Patio, donde actuarán La Plazuela, Tito Ramírez, Dora Band, Estrogenuinas, Mujeres, El Kanka, Los Vinagres, Veintiuno, Repion o Ginebras, entre otros.
Cada persona podrá reservar un máximo de dos entradas por bloque de conciertos. En el resto de espacios de La Casa Encendida el acceso será libre hasta completar aforo.
Con más de dos décadas de historia, La Radio Encendida vuelve a convertir La Casa Encendida en uno de los grandes puntos de encuentro musical del inicio de la primavera en Madrid.
