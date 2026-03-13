El cameo de Álvaro Arbeloa en 'Torrente' que muchos no recuerdan

Con el estreno de Torrente, presidente, la nueva y esperada película de la saga tras más de diez años, muchos espectadores han vuelto a recordar algunos de los cameos más curiosos que han pasado por las cintas de Santiago Segura. Entre ellos, aunque muchos no lo recuerden, se encuentra el entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tuvo una breve aparición en Torrente 4: Lethal Crisis (2011).

El entonces jugador del conjunto blanco participó en un pequeño cameo en la cuarta entrega de la franquicia. Su intervención fue breve, siguiendo la tradición de las películas de Torrente de incluir en sus escenas a rostros conocidos del deporte, la televisión o la música.

La saga dirigida y protagonizada por Segura se ha caracterizado desde sus primeras entregas por ese desfile de celebridades. A lo largo de los años han participado actores, presentadores, cantantes y deportistas que aparecen en intervenciones puntuales junto al personaje de José Luis Torrente.

El mundo del fútbol también ha tenido su espacio en los cameos de la saga. En Torrente 4: Lethal Crisis aparecen varios jugadores interpretándose a sí mismos, entre ellos Álvaro Arbeloa, que comparte escena con Sergio Ramos y Gonzalo Higuaín. No son los únicos futbolistas que aparecen en la película: Sergio Agüero, Cesc Fàbregas y Raúl Albiol también tienen una breve intervención.

Álvaro Arbeloa, Santiago Segura, Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín y Richy Castellanos, caracterizados para 'Torrente 4'. / EPE

En aquella época, Arbeloa era uno de los defensas más reconocibles del Real Madrid. Formado en la cantera blanca, disputó varias temporadas con el primer equipo y formó parte de la selección española campeona del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.

Tras retirarse del fútbol profesional, el salmantino inició su etapa como entrenador dentro de la estructura del club blanco que ha culminado con su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu tras la salida de Xabi Alonso en enero.

Noticias relacionadas

Aunque su cameo en Torrente 4 pasó desapercibido para muchos espectadores, forma parte de la larga lista de apariciones especiales que han convertido a la saga en un escaparate para personajes populares de distintos ámbitos. El interés por estos cameos vuelve a crecer coincidiendo con el estreno de la nueva película de la saga Torrente, que marca el regreso del personaje creado por Santiago Segura más de una década después de la última entrega.