El barrio de Canillas recuerda la primera manifestación autorizada en Madrid tras la muerte de Franco

El barrio de Canillas conmemora este viernes el 50º aniversario de la que está considerada como la primera manifestación autorizada en Madrid tras la muerte del dictador Francisco Franco, celebrada el 13 de marzo de 1976 para denunciar el mal estado de la Carretera de Canillas, principal vía de acceso a este barrio del distrito de Hortaleza.

La protesta, organizada por asociaciones vecinales del distrito y autorizada por las autoridades del régimen, reunió inicialmente a unas 700 personas, aunque durante el recorrido se fueron sumando más vecinos hasta superar el millar al final de la marcha, según destaca la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

La movilización partió del barrio de Villa Rosa encabezada por una pancarta con el lema 'Basta de atascos y baches, queremos accesos' y recorrió la Carretera de Canillas hasta la calle Carril del Conde para reclamar la mejora de esta vía, estrecha y llena de socavones pese a dar servicio a un barrio que ya contaba con decenas de miles de habitantes.

La convocatoria fue impulsada por la Coordinadora de Entidades del distrito, integrada por distintas asociaciones vecinales, y el permiso fue solicitado por Marta Hidalgo, de la Asociación de Amas de Casa de Esperanza, a partir de un escrito redactado por el abogado laboralista Luis Javier Benavides, que asesoraba al movimiento vecinal y que meses después sería asesinado en la matanza de Atocha.

Durante la marcha, que estuvo acompañada por jeeps de la entonces Policía Armada y por agentes municipales, los vecinos fueron señalando los baches existentes en la carretera, llegando a contabilizarse 272 en apenas un kilómetro, recoge la FRAVM.

El popular lema de la protesta, 'Carretera de Canillas, 200 baches por milla', surgió tras una visita del dibujante Antonio Fraguas, 'Forges', al barrio, cuando el coche en el que viajaba con un vecino quedó atrapado en uno de los socavones de la vía y tuvo que ser retirado con una grúa.

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Un año después se aprobó la remodelación completa de la Carretera de Canillas. Para el movimiento vecinal, sin embargo, el principal logro de aquella movilización fue simbólico: abrir el camino a nuevas protestas vecinales en los primeros meses de la Transición y, como recordaba el dirigente vecinal Paco Caño, "romper la barrera del miedo a protestar".