El Ayuntamiento de Aranjuez asumirá la gestión del histórico Teatro Real Carlos III

La gestión del Teatro Real Carlos III pasa a manos del Ayuntamiento de Aranjuez en el marco de un acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid para convertir este espacio histórico en un referente cultural para toda la región.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que, a través de un convenio de colaboración, el Consistorio ribereño asumirá la programación con el respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El Teatro Real Carlos III fue construido en 1768 por iniciativa del rey Carlos III y proyectado por el arquitecto Jaime Marquet. El recinto abrió sus puertas el 14 de mayo de 1769 en un acto al que asistió el monarca acompañado por la familia real.

Ahora, con esta iniciativa, el Gobierno regional busca reforzar la agenda cultural del municipio y consolidar este equipamiento como escenario de referencia en la Comunidad de Madrid, además de incorporar a la ciudad como sede de algunos de los principales festivales organizados por el Gobierno regional.

El convenio permitirá ampliar la oferta de espectáculos y actividades, con especial atención al público infantil y juvenil. Asimismo, el teatro incluirá proyecciones cinematográficas, una iniciativa que pretende cubrir la ausencia de una sala de exhibición en la localidad.

El proyecto contempla también la habilitación de salas de ensayo destinadas a compañías teatrales y agrupaciones musicales, con el fin de facilitar que artistas locales y escolares puedan desarrollar su actividad en instalaciones adecuadas.

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Con esta propuesta conjunta, el Ejecutivo autonómico busca reforzar el acceso de los madrileños a la cultura, al tiempo que contribuye a dinamizar el turismo y la economía de Aranjuez. En este contexto, la Consejería dirigida por Mariano de Paco Serrano continúa avanzando en su estrategia de poner en valor las ciudades Patrimonio de la Humanidad de la región a través de la actividad cultural.