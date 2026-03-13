Alba Planas, actriz madrileña: "La maldad de la tecnología no viene de la herramienta, sino del ser humano"

Hay actores que se transforman tanto para interpretar a un personaje que cuesta reconocerles. Es lo que le ha pasado a Alba Planas con Rebeca, la protagonista femenina de la serie de Prime Video 'Day One', que estrena este viernes 13 de marzo la plataforma. La actriz madrileña de 'Skam España' y 'La virgen roja' luce una estética de lo más rompedora (con cejas decoloradas incluidas) en esta ficción que se ambienta en Barcelona durante el Mobile World Congress. En ella comparte cartel con Álex González.

-Su personaje, Rebeca, es toda una experta en tecnología.

-Sí, una chica apasionada por las redes sociales y por estar al día de todas las novedades tecnológicas. Es ingeniera informática, así que esa fascinación también le viene por su formación. Para mí, y así lo hemos trabajado con los directores y con Álex, es un poco el contrapunto de luz de la serie. 'Day One' tiene momentos bastante oscuros, de 'thriller' de acción, y siento que Rebeca destensa esas situaciones y aporta cierta luminosidad. Además, funciona como contrapunto del personaje de Álex, Ulises, que en un principio es más 'anti-tech', más paranoico y alerta frente a los peligros de la tecnología. Rebeca es todo lo contrario: está muy puesta en todo y defiende los avances tecnológicos.

-Más allá del debate tecnológico, ¿cómo describiría la relación se establece entre su personaje, Rebeca, y Ulises, el que interpreta Álex González?

-Es una relación que me encanta. Son dos personas completamente opuestas, de universos distintos y con diferencia de edad, que en circunstancias normales jamás se habrían elegido porque no tienen nada en común. Pero se ven envueltos en una trama que les obliga a permanecer juntos y eso genera unas sinergias muy interesantes. Se escuchan, se cuestionan y aprenden el uno del otro. Esa oposición les hace crecer. En los ensayos siempre decía que, salvando muchísimo las distancias, me recordaba un poco a la dinámica de 'The last of us': dos personas que jamás se hubieran encontrado porque no tienen nada que ver y de pronto, en un contexto concreto, se unen y aprenden el uno del otro.

-¿Considera que la serie es neutral respecto a la tecnología o se posiciona a favor o en contra?

-No diría que es neutra, porque la neutralidad no se moja. Creo que la serie sí se moja, pero lo hace mostrando ambos lados. Yo misma lo he vivido en mi propia piel y, desde que entré en este proyecto, he pasado por todos los momentos preparándome el personaje. Debatiendo con los otros actores y con los directores, hubo momentos en los que pensaba: “La tecnología es terrible, el mundo se va a la mierda”, y otros en los que veía claramente el lado positivo. Y eso es lo que me interesa de la ficción: que no siente cátedra ni diga cómo hay que pensar, sino que plantee un debate y permita que el espectador saque sus propias conclusiones. Porque es un conflicto que está a la orden del día y ninguno tenemos una respuesta clara, ya que por muy 'anti-tech' que seas, todos tenemos un Smartphone y la tecnología forma parte de nuestra vida. No es solo la IA que nos asusta; está en cómo pagamos el metro... Negarlo sería absurdo. La serie muestra ambas caras sin negar ninguna de ellas.

-¿Se documentó de forma especial para dar vida a Rebeca?

-Empecé a leerme algún libro que nos recomendaron los directores sobre privacidad pero llegó un momento que dije: "Tengo que parar". Porque empiezas a investigar y es muy interesante, pero lo que tenía que defender mi personaje es lo opuesto a lo que pensaba Ulises. Una de las cosas que más me ayudó para documentarme fue hablar con un par de amigos que son ingenieros informáticos y que están trabajando mano a mano con la IA. A veces piensas que la pasión solo se da con temas artísticos, pero hay gente que tiene verdadera vocación por asuntos tecnológicos.

Alba Planas, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

-A nivel estético, su personaje tiene una imagen muy marcada. ¿Cómo se construyó ese 'look'?

-El diseño de la estética del personaje fue un trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario. La propuesta de las cejas decoloradas era bastante arriesgada al principio, pero Judith, la jefa de maquillaje, lo propuso y yo dije: “A tope con ello”. Aunque no sabía si nos lo iban a comprar porque es algo muy nuevo, que quizá sí lo vemos más en gente joven pero en ficción no se ve tanto. Yo creo que suma, porque refleja una estética muy ligada a la tecnología y a las redes sociales. Rebeca quiere ser influencer, está pendiente de lo último, y eso tenía que verse también en su imagen. A mí me encanta el resultado.

-Tiene un toque a Lisbeth Salander, de la saga 'Millennium'.

-Sí, me lo han dicho.

-¿La serie ha cambiado su manera de entender la tecnología?

-Sí. Yo tenía una opinión muy sesgada porque nunca me había parado a estudiar nada. La tecnología no me ha llamado mucho la atención, soy bastante analógica, a mi pesar, porque no me aclaro mucho. Entrar en la serie me ha hecho descubrir cosas que desconocía. En un primer momento la IA asusta un poco porque lo nuevo siempre da un poco de vértigo. De hecho, a mí me resultaba más fácil ponerme en la piel de alguien que está en contra porque es más cercano a mí. Pero es que la IA también puede ayudar a curar enfermedades, localizar personas desaparecidas... La maldad o el mal uso no viene de la herramienta, sino del ser humano. Negar todo lo positivo que nos puede traer la tecnología porque hay personas que hacen un mal uso no nos permitiría avanzar. Esa es la gran reflexión que me llevo con esta serie. Nunca me habría imaginado defendiendo la tecnología, y ahora tengo una visión mucho más amplia.

Álex González y Alba Planas, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

-¿Cree que Barcelona era la ciudad ideal para rodar 'Day One'? Obviando que la serie se ambiente en el Mobile, aparecen muchas más localizaciones tecnológicas, como el Sincrotrón ALBA y Talent Arena.

-Totalmente. Yo desconocía por completo la infraestructura tecnológica que hay en esta ciudad y que es una de las cunas mundiales de la tecnología. A través de esta serie lo hemos ido descubriendo, e impresiona.

-¿Se hubiera atrevido a rodar alguna parte en catalán si se lo hubieran propuesto?

-Por supuesto. Siempre trabajándolo desde el respeto absoluto a un idioma que no es el mío. Desde el primer minuto ya estaba con el Duolingo. Además, era muy fácil porque la gran mayoría del equipo era catalán, y catalanoparlante. Poco a poco aprendimos un curso rápido de catalán.

Álex González y Alba Planas, en la presentación de 'Day One' en Barcelona / MANU MITRU / EPC

-La serie se emitirá en TV3. ¿No se planteó doblarse?

-El doblaje es algo supercomplejo. A mí nunca me ha tocado doblarme a mí misma, y me parece un trabajo admirable y muy difícil.

-La serie es un 'thriller' salpicado de acción. Y a usted le ha tocado correr mucho.

-Muchísimo. Tenemos bastantes secuencias de persecución y hemos acabado asfixiados más de una vez. Pero es muy divertido de rodar. Nuestra trama, la de Ulises y Rebeca, tiene quizá un tono más de acción, mientras que otras partes, como las de la comisaría, son más 'thriller' policial. Yo me lo he pasado genial.

-¿Por qué recomendaría ver esta serie?

-Creo que es una serie que te hace reflexionar, que eso siempre está bien, desde un lugar bastante liviano. No te abruma, sino que te plantea unos conflictos con respecto a la tecnología que siempre está bien revisarlos. Además, es muy entretenida, tiene ritmo, acción y 'thriller'. Es de esas series que empiezas un capítulo y necesitas ver el siguiente para desenredar el misterio.