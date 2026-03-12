Zarzalejo, contra Sánchez y la oposición regional en su primera comparecencia en la Asamblea de Madrid: "Viven de sembrar una imagen agónica de las universidades madrileñas"

En su primera comparecencia como consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ante la Asamblea de Madrid, Mercedes Zarzalejo ha marcado su vis política. Intervenía para apuntar las líneas que iba a seguir la Consejería en el algo más de un año que le queda a la legislatura y ha insistido en algunos de los anuncios que ya hizo la semana pasada Isabel Díaz Ayuso. Pero además ha dejado muestras de un talante, abiertamente más inclinado a la confrontación directa que el de su predecesor, Emilio Viciana.

"El Ministerio de Educación se ha convertido una vez más en una sucursal de la gran oficina propagandista, sanchista, que es el Gobierno de España", ha señalado en su intervención. No tengan ninguna duda que aquí vamos a seguir dando todas las batallas a las ocurrencias que tengan para perjudicar una y otra vez a Madrid".

"Viven de sembrar una imagen agónica de las universidades madrileñas", ha indicado también dirigiéndose a la oposición regional. "Mientras unos trabajamos con la vista puesta en el futuro, en la ciencia, en las universidades, en la investigación, en la calidad educativa, otros están pensando en registrar la marca Frente Popular. Suerte con eso", ha espetado también.

Zarzalejo ha defendido el acuerdo firmado la semana pasada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas. "Es un modelo que va a permitir tener un marco estable para las universidades y que puedan planificar con visión estratégica sus proyectos, garantizándose su suficiencia económica a través de los ingresos procedentes de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid y también de sus propios ingresos", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la aprobación del nuevo Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, y ha insistido en los anuncios realizados la semana pasada en el hemiciclo de Vallecas, entre ellos la adopción de un Plan Vive Universitario para favorecer la creación de residencias universitarias, la apertura de los campus todo el año o la profundización en el llamado modelo EGB, con 49 nuevos colegios que impartirán 1º y 2º de ESO a partir del próximo curso.

También ha apuntado que trabajará para mejorar las condiciones laborales de los profesores de la educación concertada y que retomarán las negociaciones de la Mesa Sectorial del personal docente no universitario para "alcanzar un acuerdo definitivo sobre sus permisos y licencias", informa Europa Press.

Desde la oposición, tanto Más Madrid como PSOE han criticado por insuficiente el acuerdo de financiación con los rectores o han cuestionado que no incluya los efectos de la inflación a seis años. En relación con la totalidad del sistema, han reclamado a la Consejería de Educación que no perpetúe un modelo que "rompe nuestra región en dos", en el que el derecho a la educación depende "cada vez más" de que los padres puedan o no pagar, en palabras de la diputada de Más Madrid, María Pastor. Esteban Álvarez, del PSOE, ha demandado una ley para hacer frente a la segregación educativa. Y ambos partidos han pedido más inversiones en infraestructuras.

Vox, por su parte, ha insistido en el aspecto ideológico. "Ya está bien de libros de texto infectados de agendas ideológicas o de una escuela donde parece más importante la autoestima instantánea que el aprendizaje duradero", ha lamentado su diputado autonómico, y portavoz nacional, José Antonio Fúster.