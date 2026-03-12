Inscripciones abiertas para las visitas guiadas gratuitas al Canal de Isabel II: conoce sus depósitos históricos en Madrid

Con motivo de los actos por el 175 aniversario del Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid ofrece visitas guiadas gratuitas a las instalaciones históricas de la empresa pública, ubicadas en la calle Santa Engracia de la capital.

Estas jornadas de puertas abiertas, que tendrán lugar los días 21 y 22 de marzo, están dirigidas a mayores de 14 años y, para asistir a ellas, es necesaria inscripción previa, que puede realizarse desde este viernes 13 de marzo a partir de las 10:00 horas a través de este enlace.

Visitas guiadas por los empleados del Canal de Isabel II

En ambas fechas habrá dos sesiones matinales con 135 plazas disponibles en cada una (a las 10:00 horas y a las 12:00 horas), que se asignarán por orden de registro. La duración aproximada será de 90 minutos y serán conducidas por empleados del Canal de Isabel II, que explicarán los depósitos históricos, la evolución de estas infraestructuras y su relevancia dentro del sistema de abastecimiento.

Asimismo, profundizarán en su valor patrimonial, su papel en el origen del suministro moderno de agua y la importancia de su contribución al crecimiento y desarrollo de la región. El recorrido permitirá también conocer las funciones de la antigua central elevadora asociada a estas dependencias y disfrutar de una vista panorámica de la fuente del río Lozoya, ubicada en la calle de Bravo Murillo.

Fuente del río Lozoya, en la calle de Bravo Murillo / CANAL DE ISABEL II

El punto donde llegó por primera vez el agua al río Lozoya

El entorno de Santa Engracia es uno de los espacios más significativos de la historia del abastecimiento de este bien natural en Madrid al ser el punto donde, en 1858, llegó por primera vez el agua del río Lozoya para iniciar el suministro moderno de la capital.

En este lugar se construyeron los primeros depósitos enterrados concebidos por Canal de Isabel II, que permitieron almacenar, regular y distribuir de forma continua un recurso esencial para una ciudad en pleno crecimiento.

El Primer y Segundo Depósito Enterrado constituyen dos de las infraestructuras más emblemáticas del patrimonio histórico de la empresa pública. Su diseño subterráneo, concebido para garantizar la protección y conservación de este recurso, marcó un hito ingenieril cuyo legado se mantiene vigente en la actualidad. Su construcción y puesta en servicio supusieron un avance fundamental en la modernización del ciclo del agua en la capital y hoy son un testimonio excepcional del origen y la evolución de una de las redes hidráulicas urbanas más importantes del país.