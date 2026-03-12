El interés por viajar a Madrid en Semana Santa crece un 54% y encabeza el 'ranking' nacional

El sector turístico español calienta motores ante una Semana Santa que registra un notable incremento en el interés de los viajeros nacionales. Según las métricas de Booking.com, Madrid se consolida como el destino con mayor volumen de búsquedas para este periodo festivo, liderando un ranking donde las ciudades de interior con tradición religiosa y los destinos de costa se reparten el protagonismo.

La capital de España encabeza el top 10 de destinos preferidos, registrando un aumento del 54% en las búsquedas respecto al año anterior. Este liderazgo de Madrid convive con el fuerte repunte de Sevilla, que experimenta un alza del 138%. Este crecimiento en la ciudad andaluza responde, en gran medida, al atractivo de sus celebraciones tradicionales, que vuelven a posicionarla como uno de los núcleos principales del turismo nacional durante estas fechas estivales.

Barcas en el parque del Retiro, en Madrid / Efe

Más allá de las grandes capitales, el informe destaca un giro masivo hacia el turismo de sol y playa. En términos porcentuales, las búsquedas hacia destinos costeros se han triplicado, con ascensos significativos en tres puntos clave del Mediterráneo: Benidorm lidera este crecimiento con un 302%, seguida de Málaga con un 247% y Valencia con un 209%. Otros destinos de gran calado histórico y cultural, como Granada (+187%) y Barcelona (+70%), también mantienen una tendencia positiva en la demanda.

Preferencias internacionales: Londres y la proximidad de Portugal

En el ámbito internacional, Londres destaca como la opción preferida al cuadruplicar sus búsquedas (+323%) en comparación con el ejercicio previo. Por su parte, la cercanía geográfica de Portugal sitúa a sus principales ciudades entre las más demandadas por el viajero español: Lisboa crece un 291% y Oporto un 287%, consolidándose como las alternativas europeas con mayor tracción de cara a las próximas vacaciones.

Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal, ha calificado estos resultados como "muy positivos" para el sector. Según la directiva, la Semana Santa se confirma como uno de los momentos clave del año para la industria turística en España.

El informe concluye que el mercado actual muestra una combinación de interés por las grandes urbes, encabezadas por Madrid, y una recuperación acelerada de los destinos de playa tradicionales.