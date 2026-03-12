Vecinos de Colmenar y Tres Cantos se movilizan de nuevo contra planta de biometano: "Ni tan grande, ni tan cerca"

La plataforma STOP Biogás Colmenar-Tres Cantos vuelve a las calles. Este domingo 15 de marzo, los vecinos se movilizarán por cuarta vez para mostrar su rechazo al proyecto de construcción de una planta de biometano situada entre ambos municipios. Bajo el lema "Ni tan grande, ni tan cerca", la marcha busca alertar sobre el impacto ambiental y social de esta infraestructura.

La manifestación comenzará a las 11:30 horas, con un recorrido que partirá desde la Plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos y finalizará en la Plaza de Antonio Gala. A diferencia de convocatorias anteriores, esta marcha recorrerá el núcleo urbano tricantino para visibilizar el malestar de los residentes del sector norte, quienes serían los más afectados por la proximidad de la planta, ubicada técnicamente en suelo de Colmenar Viejo.

¿Por qué se oponen los vecinos a la planta de biogás?

La plataforma vecinal aclara que su lucha no es contra la economía circular, sino contra las dimensiones y la ubicación elegida. Una de las mayores preocupaciones es el tráfico pesado, ya que estiman que la gestión de residuos orgánicos atraerá a miles de camiones anualmente desde toda la Comunidad de Madrid.

Asimismo, los residentes denuncian la posible contaminación y malos olores que podrían generar las emisiones, afectando directamente a la calidad de vida. Por último, alertan sobre la saturación industrial, criticando la acumulación de infraestructuras de este tipo en una zona ya tensionada por otros proyectos similares.

El conflicto, que ya suma un año de duración, ha escalado hasta los tribunales. Además de las asambleas y las más de 1.000 alegaciones presentadas, existe una demanda judicial contra la Declaración de Utilidad Pública, cuyo juicio oral está previsto para este otoño. La organización subraya que la presión ciudadana ya ha logrado que se introduzcan modificaciones en el proyecto inicial, lo que demuestra que la movilización está surtiendo efecto.

La postura del Ayuntamiento y la empresa promotora

Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo defiende la legalidad del proyecto apoyándose en 33 informes favorables de diversas administraciones, incluyendo la Autorización Ambiental Integrada de la Comunidad de Madrid.

Las empresas promotoras aseguran que la planta contará con tecnología punta capaz de eliminar hasta el 99% de los olores. Además, defienden la sostenibilidad del modelo, ya que el biometano se inyectará directamente en la red de gas para minimizar el transporte logístico. Este proyecto, financiado con fondos Next Generation, aspira a generar energía limpia para un equivalente de 30.000 personas.