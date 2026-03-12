ACCESIBILIDAD
Transportes incluye La Serna en la modernización de la línea C-5 tras las demandas vecinales y del Ayuntamiento
El ministro Óscar López confirmó que las obras en La Serna buscarán solucionar los problemas de movilidad, eliminando barreras arquitectónicas y adaptando las instalaciones para todo tipo de usuarios
EFE
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha garantizado oficialmente que la estación de La Serna, en Fuenlabrada, será incluida en el ambicioso proyecto de modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid. Esta decisión supone una respuesta directa a las demandas históricas de los vecinos y del Ayuntamiento de Fuenlabrada, asegurando que la infraestructura reciba las inversiones necesarias para su actualización integral.
Durante una visita institucional realizada este jueves, el ministro Óscar López confirmó que, aunque La Serna no figuraba en el borrador inicial presentado el pasado 4 de marzo, las obras se ejecutarán para garantizar la accesibilidad universal. El ministro aseguró, tras recorrer el tramo entre Leganés Central y Fuenlabrada Central junto al alcalde Javier Ayala, que se atenderá la reivindicación de los ciudadanos para solucionar los problemas de movilidad existentes en la zona.
Más accesibilidad
El objetivo principal de esta inclusión es resolver deficiencias críticas que afectan a miles de usuarios diariamente. Entre las mejoras previstas destaca la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la reducción del hueco excesivo entre el coche y el andén, así como la adaptación de las instalaciones para personas mayores, usuarios en sillas de ruedas y familias con carritos de bebé. Esta modernización se llevará a cabo bajo los nuevos estándares de un plan ferroviario diseñado para la alta capacidad.
La transformación de la línea C-5, que conecta Móstoles-El Soto con Fuenlabrada-Humanes, cuenta con un presupuesto histórico de 1.350 millones de euros. De esta cifra, Adif gestionará 650 millones de euros destinados a la ejecución de 28 actuaciones estratégicas en la infraestructura y las vías, mientras que Renfe aportará los 700 millones restantes para mejorar la flota de trenes y la adaptabilidad operativa del servicio ferroviario.
Aumento de capacidad en Cercanías
La importancia de esta inversión radica en que la línea C-5 es la arteria principal del transporte ferroviario en el sur de la región, absorbiendo el 29% del total de viajeros de Madrid. Su renovación permitirá aumentar la capacidad operativa en un 60%, mejorando la frecuencia y la fiabilidad para los 72 millones de viajeros anuales que utilizan este servicio en un área de influencia de casi un millón de personas.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha celebrado este compromiso que inicialmente quedó fuera de las actuaciones anunciadas por el Ministerio. Con esta rectificación, el Gobierno central refuerza su apuesta por el transporte público de calidad en una de las zonas con mayor densidad de población de la Comunidad de Madrid, garantizando una movilidad más segura y accesible para todos los usuarios de la red de Cercanías.
