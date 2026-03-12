Si tienes uno de estos coches, Madrid te dará 1.500 euros por retirarlo. El Ayuntamiento ha aprobado una nueva ayuda para quienes decidan achatarrar vehículos con etiqueta ambiental B (la amarilla), dentro de las subvenciones del plan Cambia 360, destinadas a reducir la contaminación y fomentar una movilidad más sostenible en la capital.

La medida entrará en vigor a partir del 20 de abril y forma parte de un paquete de siete líneas de ayudas para 2026, con un presupuesto total de hasta 23,3 millones de euros.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, anunció estas nuevas subvenciones tras la Junta de Gobierno municipal. Según explicó, el programa Cambia 360 se ha convertido desde 2020 en una herramienta clave para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética en la ciudad.

1.500 euros por retirar coches con etiqueta B

La principal novedad de este año es que por primera vez se incentivará el achatarramiento de vehículos con etiqueta B, además de los más antiguos con clasificación A. Los ciudadanos podrán recibir 1.500 euros adicionales si retiran su vehículo contaminante al comprar uno más limpio. Las ayudas para vehículos particulares contarán con hasta 14 millones de euros, de los cuales 4,2 millones se activarán inicialmente y 9,8 millones podrán añadirse en función de la demanda.

Las subvenciones quedan así:

4.000 euros por la compra de un coche CERO emisiones

por la compra de un coche CERO emisiones 2.000 euros por la compra de un coche ECO

por la compra de un coche ECO 1.500 euros adicionales si se entrega para achatarrar un vehículo A o B

Este año, además, se eliminan las ayudas para comprar vehículos con etiqueta C.

Hasta 5.000 euros por vivienda para climatización eficiente

El Ayuntamiento también destinará 2,7 millones de euros a renovar sistemas de climatización contaminantes.

Las comunidades de propietarios podrán recibir hasta 5.000 euros por vivienda si instalan sistemas híbridos o renovables más eficientes. En el caso de instalaciones para uso terciario, la subvención podrá cubrir hasta el 35 % del coste.

Ayudas para taxis y vehículos de mercancías

El sector del taxi contará con hasta 2,85 millones de euros para renovar su flota con vehículos más limpios.

Las ayudas serán de:

20.000 euros por un taxi nuevo CERO o ECO

por un taxi nuevo CERO o ECO 10.000 euros si el vehículo es de segunda mano

En ambos casos, la subvención no podrá superar el 50 % del coste del vehículo. Las solicitudes podrán presentarse del 1 de mayo al 1 de junio. Para la distribución urbana de mercancías, el Ayuntamiento reservará 1,15 millones de euros, con ayudas de hasta 14.000 euros por solicitante.

Las subvenciones para comprar furgonetas o camiones serán de:

11.000 euros para vehículos CERO emisiones

para vehículos 7.000 euros para vehículos ECO

para vehículos 5.000 euros para vehículos C

Si se retira un vehículo antiguo con clasificación A, se podrán añadir 3.000 euros extra.

Subvenciones para puntos de recarga y micromovilidad

El plan Cambia 360 también incluye ayudas para instalar infraestructuras de recarga eléctrica. En aparcamientos para residentes, las subvenciones podrán cubrir hasta el 90 % del coste, con un máximo de 150.000 euros. En garajes privados residenciales, la financiación llegará hasta el 65 %, con un límite de 60.000 euros.

Además, el Ayuntamiento destinará 300.000 euros a fomentar la micromovilidad eléctrica, con ayudas para bicicletas y motocicletas:

400 euros para bicicletas eléctricas

para bicicletas eléctricas 600 euros para ciclomotores eléctricos

para ciclomotores eléctricos Hasta 1.000 euros para motocicletas eléctricas

Ayudas para retirar autobuses antiguos

Por segundo año consecutivo, Madrid también reservará 300.000 euros para subvencionar el achatarramiento de autobuses y autocares antiguos con clasificación ambiental A, utilizados en transporte discrecional o privado complementario.

Noticias relacionadas

Con estas medidas, el Ayuntamiento busca acelerar la renovación del parque móvil y reducir las emisiones contaminantes en la ciudad, incentivando tanto la movilidad eléctrica como la mejora de la eficiencia energética en edificios.