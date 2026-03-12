PLANES
Astrolabios, telescopios y cielo nocturno: el taller donde aprender a observar las estrellas como los astrónomos antiguos
Una experiencia de dos horas en Guadarrama para descubrir instrumentos históricos como el astrolabio o la esfera armilar y aprender a leer el cielo nocturno
Victoria Saulyak
El cielo oculta numerosos secretos de los que rara vez nos percatamos. Si bien cuando tenemos tiempo libre preferimos perdernos en la pantalla de nuestro teléfono, ir al cine o probar algún restaurante, lo cierto es que en la capital existen actividades que jamás se nos habrían ocurrido y son capaces de dejarnos boquiabiertos.
Los instrumentos con los que durante siglos se interpretó el cielo son el punto de partida de la actividad Astronomía clásica: del astrolabio al telescopio, una experiencia divulgativa que propone viajar por la historia de la astronomía a través de los aparatos que permitieron comprender la bóveda celeste.
Historia de la astronomía en la sierra de Guadarrama
La sesión se celebra el 14 de marzo a las 18:45 horas en la Sierra de Guadarrama (Madrid). Está organizada por el proyecto de astroturismo El Nocturnario y tiene una duración aproximada de dos horas. Puedes reservar tu plaza pinchando aquí. Durante la primera parte, los participantes recorren la evolución de la astronomía desde las primeras representaciones del cielo hasta la invención del telescopio.
El taller se centra especialmente en algunos de los instrumentos históricos más importantes. Los asistentes podrán ver y manipular réplicas de astrolabios, cuadrantes, nocturlabios, azafeas o esferas armilares, herramientas utilizadas durante siglos para medir la posición de los astros, orientarse y comprender el movimiento del firmamento.
A lo largo de la actividad se explican también los usos prácticos de estos ingenios. Los participantes aprenden cómo funcionaban y realizan pequeñas prácticas con las réplicas para entender cómo los astrónomos y navegantes del pasado calculaban posiciones celestes o interpretaban el cielo nocturno.
La experiencia concluye explorando el desarrollo de los primeros telescopios y los objetivos de los primeros observadores del cielo, una transición que marcó el paso de la astronomía clásica a la observación moderna. La actividad está pensada para mirar el firmamento con otra perspectiva: la de quienes lo estudiaban mucho antes de la tecnología digital.
Más información
Evento: 'Astronomía clásica: del astrolabio al telescopio'
Lugar: Guadarrama (Madrid)
Fecha: 14 de marzo de 2026
Horario: 18:45 horas
Duración: 2 horas
Precio: 31 € (adultos), 16 € (menores de 14) y gratis (menores de 3)
Así que, si quieres aprovechar el buen tiempo y disfrutar de un plan diferente con amigos, familia o pareja, no dudes en hacer una excursión a la sierra y sorprenderte con lo que alberga su cielo.
