Así serán las nuevas tiendas de Mercadona en Madrid: "Para que comprar sea más sencillo y más rápido"

En un contexto de innovación global, Mercadona no se queda atrás. Y es que la cadena de supermercados líder en España ha anunciado un nuevo modelo que transformará progresivamente toda su red de tiendas antes del año 2033 hacia un formato más eficiente y orientado a procesos.

Juan Roig, presidente de Mercadona / Manuel Bruque/Efe

Así serán las nuevas tiendas de Mercadona

En Mercadona entienden la mejora como un proceso continuo y aunque sus tiendas funcionen, no se conforman. Este nuevo modelo de tienda lo llaman 'Tienda 9' y tiene como objetivo una mejor organización interna de los establecimientos, agilizar la compra de los clientes y aumentar la eficiencia de las operaciones.

El supermercado pasará de una estructura basada en secciones o negocios a otra centrada en procesos de trabajo con el fin de optimizar los recorridos dentro del establecimiento, para agilizar la compra y mejorar la coordinación del equipo. Además, el nuevo diseño dará más protagonismo a los productos frescos y reorganizará las áreas de refrigerados y congelados para que estén situadas de manera más lógica dentro de las tiendas.

Compra en Mercadona. / Mercadona

Obrador central como eje del supermercado

Uno de los elementos centrales del nuevo cambio de modelo será la creación de un obrador central en cada una de las tiendas. Las tareas que antes estaban distribuidas en distintas zonas del supermercado, ahora estarán unidas en este mismo espacio: desde el corte, la cocción o el envasado.

Mediante este obrador, la compañía trata de mejorar la eficiencia y el control de los procesos. El supermercado espera que esta nueva forma de organización permita reducir el consumo energético hasta un 10% y el de agua hasta un 40% gracias a una mejor gestión orientada a un modelo más sostenible.

Innovación técnica

Ante los nuevos avances tecnológicos, Mercadona apuesta por incorporar mejoras técnicas para facilitar la gestión de los supermercados. Para una mayor organización del trabajo se incluirán dispositivos electrónicos y sistemas colaborativos.

Esta innovación también se materializará en el área de refrigeración mediante el sistema 'Aerofoil' en los murales de frío que reducirán la pérdida de temperatura hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas, para un mayor confort dentro del establecimiento. Y para disminuir el impacto ambiental empleará CO₂ como refrigerante en las centrales de frío.

Un nuevo supermercado para unos nuevos hábitos de consumo

La transformación de las tiendas no es simple casualidad, sino que responde a un cambio en la forma de comprar de los consumidores: mayor protagonismo a los platos preparados, al "listo para comer" y más instalaciones de mesas y sillas para consumir los productos en el propio establecimiento.

Así Mercadona transforma la compra en una experiencia adaptada a los tiempos de ahora mediante una inversión que estiman que rondará sobre los 3.700 millones de euros. Para llevar a cabo está remodelación, cada tienda tendrá que cerrar entre 15 días y un mes, ya que es un cambio tanto interior como exterior.

De forma progresiva Mercadona transformará sus distintos establecimientos hacia un modelo más sostenible, pero, eso sí: sin perder su esencia y siempre bajo la filosofía de la empresa de "no conformarse nunca".