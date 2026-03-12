San Sebastián de los Reyes invierte 1,5 millones en alquilar nueve coches para la Policía Local

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha presentado este jueves la nueva flota de vehículos de Policía Local, adquirida mediante sistema de renting con una inversión de casi 1,5 millones de euros y que consiste en nueve vehículos de altas prestaciones configurados para distintas funciones policiales.

En concreto, se trata de cuatro Ford Kuga equipados con kit de detenidos y serigrafía de baja visibilidad, destinados a tareas de seguridad ciudadana. Destacan por su "versatilidad, potencias y discreción operativa", ha destacado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en un comunicado.

También se han adquirido otros cuatro Nissan X-Trail rotulados en alta visibilidad y diseñados para labores de policía de proximidad y tráfico. Su presencia en las calles "refuerza la visibilidad policial y mejora la capacidad de actuación" tanto en controles como en regulación de tráfico y seguridad.

La flota se completa con un todoterreno Toyota Hilux equipado para la Unidad de Medio Ambiente. Este "vehículo robusto" está preparado para actuar en "entornos naturales y zonas de difícil acceso garantizando la protección del entorno y el cumplimiento de la normativa medioambiental".

Todos los vehículos incorporan desfibriladores y otros equipamientos de seguridad y emergencia de última generación, además de sistemas preparados para integrar radares de control de velocidad, lectores automáticos de matrículas (OCR) y dispositivos PDA de gestión policial.

El sistema de renting garantiza una flota "siempre actualizada, con mantenimiento integral y tecnología de vanguardia", lo que permite "optimizar los recursos públicos y asegurar que los agentes dispongan de herramientas modernas y fiables" para el desempeño de sus funciones.

Noticias relacionadas

El Consistorio ha incidido en que con esta incorporación continúa avanzando en su compromiso con la seguridad, la innovación y la mejora constante de los servicios públicos, dotando a la Policía Local de una flota moderna, potente y preparada para responder a las necesidades actuales de la ciudad.