EXPOSICIONES
Último fin de semana para ver en el Reina Sofía una de las exposiciones más singulares del año
El museo madrileño dedica una gran retrospectiva a Maruja Mallo que puede visitarse solo hasta el 16 de marzo
Victoria Saulyak
No hay nada como visitar un museo cuando tenemos algo de tiempo libre. Si bien ir al cine, pasar por un parque o probar un nuevo restaurante son planes que se pueden hacer en cualquier momento, hay exposiciones que solo están presentes durante una fecha determinada.
Es el caso del Museo Reina Sofía de Madrid, donde las salas dedicadas a Maruja Mallo reúnen decenas de obras, documentos y materiales que recorren la trayectoria de una de las figuras más singulares del arte español del siglo XX. Por desgracia, la exposición se despide el 16 de marzo, por lo que este es el último fin de semana para visitarla.
Un viaje por los distintos momentos creativos de Maruja Mallo
La exposición reúne pinturas, dibujos y materiales documentales que permiten seguir la evolución artística de la pintora gallega, vinculada a la Generación del 27 y a los círculos intelectuales y artísticos de su tiempo.
La muestra repasa los distintos momentos creativos de Mallo, desde sus primeras obras cercanas a las vanguardias hasta los trabajos desarrollados tras su exilio. Sus composiciones, con presencia de geometrías, escenas urbanas y elementos simbólicos, muestran las distintas etapas de una trayectoria marcada por la experimentación formal.
Las salas también sitúan a la artista dentro del ambiente cultural de los años veinte y treinta, un periodo en el que literatura, arte y pensamiento convivían en los mismos círculos creativos. En ese contexto, Mallo formó parte de una generación que impulsó la renovación cultural de la época.
Entre las obras expuestas aparecen escenas festivas, composiciones urbanas y estructuras geométricas que construyen un universo visual propio dentro de las corrientes de la vanguardia. La muestra podrá visitarse en el Museo Reina Sofía hasta el 16 de marzo, último día para descubrir una de las revisiones más completas dedicadas a la artista.
Más información
Evento: exposición 'Maruja Mallo'
Lugar: Museo Reina Sofía, Madrid
Fecha: hasta el 16 de marzo
Así que, si quieres sumergirte en el universo creativo de la pintora, no dudes en aprovechar el fin de semana para visitar la exposición, que ya se despide de la capital.
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
- Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
- ¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas
- Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027