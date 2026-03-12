Último fin de semana para ver en el Reina Sofía una de las exposiciones más singulares del año

No hay nada como visitar un museo cuando tenemos algo de tiempo libre. Si bien ir al cine, pasar por un parque o probar un nuevo restaurante son planes que se pueden hacer en cualquier momento, hay exposiciones que solo están presentes durante una fecha determinada.

Es el caso del Museo Reina Sofía de Madrid, donde las salas dedicadas a Maruja Mallo reúnen decenas de obras, documentos y materiales que recorren la trayectoria de una de las figuras más singulares del arte español del siglo XX. Por desgracia, la exposición se despide el 16 de marzo, por lo que este es el último fin de semana para visitarla.

La exposición reúne pinturas, dibujos y materiales documentales que permiten seguir la evolución artística de la pintora galleg / MUSEO REINA SOFÍA

Un viaje por los distintos momentos creativos de Maruja Mallo

La exposición reúne pinturas, dibujos y materiales documentales que permiten seguir la evolución artística de la pintora gallega, vinculada a la Generación del 27 y a los círculos intelectuales y artísticos de su tiempo.

La muestra repasa los distintos momentos creativos de Mallo, desde sus primeras obras cercanas a las vanguardias hasta los trabajos desarrollados tras su exilio. Sus composiciones, con presencia de geometrías, escenas urbanas y elementos simbólicos, muestran las distintas etapas de una trayectoria marcada por la experimentación formal.

Maruja Mallo fue una de las grandes artistas del siglo XX español y una de las principales figuras de la generación del 27 / MUSEO REINA SOFÍA

Las salas también sitúan a la artista dentro del ambiente cultural de los años veinte y treinta, un periodo en el que literatura, arte y pensamiento convivían en los mismos círculos creativos. En ese contexto, Mallo formó parte de una generación que impulsó la renovación cultural de la época.

Entre las obras expuestas aparecen escenas festivas, composiciones urbanas y estructuras geométricas que construyen un universo visual propio dentro de las corrientes de la vanguardia. La muestra podrá visitarse en el Museo Reina Sofía hasta el 16 de marzo, último día para descubrir una de las revisiones más completas dedicadas a la artista.

Más información Evento: exposición 'Maruja Mallo' Lugar: Museo Reina Sofía, Madrid Fecha: hasta el 16 de marzo

Así que, si quieres sumergirte en el universo creativo de la pintora, no dudes en aprovechar el fin de semana para visitar la exposición, que ya se despide de la capital.