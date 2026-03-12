El recorrido que sigue los pasos del rey Carlos III en la Sierra de Madrid

Apenas unos pasos separan el Monasterio de Santa María de El Paular de una de las obras de ingeniería recreativa más singulares de la Sierra de Guadarrama. Las Pesquerías Reales no son solo un camino; son el vestigio de la logística borbónica del siglo XVIII, cuando la monarquía decidió "domesticar" las orillas del río Lozoya para convertir la pesca de la trucha en una actividad cómoda para la corte.

El recorrido se ciñe a la margen del río Lozoya, conectando el casco urbano de Rascafría con el emblemático puente del Perdón. Lo que diferencia a esta ruta de cualquier otro sendero de montaña es su construcción: un firme de piedra que escolta el cauce, reforzado con muros de contención y escaleras talladas directamente en el granito. Este sistema hidráulico histórico se completa con pequeñas presas diseñadas para remansar el agua y facilitar las capturas.

Datos clave de la ruta

Para quienes busquen una escapada rápida desde Madrid, este itinerario destaca por su accesibilidad. El trazado lineal recorre una distancia de 4 kilómetros que puede completarse en unas 2 horas a ritmo pausado, atravesando un entorno natural compuesto por bosques de ribera, fresnedas y el característico pinar de balsaín.

Ruta de senderismo por las Pesquerías Reales / sierradeguadarrama.org

La infraestructura se levantó bajo el impulso de Carlos III, en una época en la que el valle de El Paular funcionaba como coto exclusivo de la Corona. El objetivo era sencillo pero ambicioso: permitir que los monarcas recorrieran el río a pie, sin fango ni maleza, vigilando los puntos de mayor concentración de truchas desde posiciones estratégicas y acondicionadas.

Hoy, este sendero se ha consolidado como el itinerario predilecto para familias y senderistas en Rascafría, especialmente durante los meses de primavera cuando el deshielo del Peñalara baja con fuerza por el Lozoya. Recorrer las Pesquerías Reales supone caminar por una frontera difusa donde la ingeniería ilustrada se funde con la vegetación de la sierra, manteniendo intacto el espíritu de aquellas jornadas de ocio real que definieron el paisaje del valle hace más de 250 años.