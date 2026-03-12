¿Qué es Apollo? ¿Seguirán Simeone, Gil Marín y Cerezo? ¿Por qué entra David Villa?: preguntas y respuestas de la venta del Atlético de Madrid

Lo que se anunció el pasado 10 de noviembre ya es un hecho. Después de que Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo dieran entonces el paso definitivo al dar luz verde a la venta de un montante mayoritario del accionariado del Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo Sports Capital, este jueves se ha ejecutado de forma oficial la venta. Una vez cumplimentados todos los trámites, el gigante inversor de Wall Street, con sede en Nueva York, ha iniciado este 12 de marzo una nueva era tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo tras más de tres décadas bajo los mandos de la familia Gil.

En 1992 el club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva por imperativo de la Ley del Deporte de 1990. Entonces, el fallecido Jesús Gil se hizo con el control del Atlético en una operación en la que, en realidad, no llegó a abonar una sola peseta por las acciones que ahora ha vendido su hijo y que deja muchas preguntas, varias con respuesta y otras todavía sin ellas. Estas son algunas de las más importantes:

¿Qué han acordado Apollo y el Atlético?

A todos los efectos, Apollo es el dueño del Atlético. El fondo adquiere alrededor el 55% del total, según ha informado 'Expansión'. Tampoco se sabe la cantidad que paga Apollo, aunque sí ha trascendido que han valorado todo el club, incluida su deuda, en más de 2.000 millones de euros.

¿Qué es Apollo Sport Capital?

Según indica el propio Atlético en su web, "Apollo es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo. ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes". Otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital son la adquisición de la propiedad de los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.

¿Cómo queda el accionariado del club?

Al ser el principal accionista, Gil Marín, actual consejero delegado, será quien más acciones venda al fondo estadounidense. Pero el resto de grandes accionistas de la entidad (Cerezo, Ares Management y Quantum Pacific) también verán reducida su participación.

Hasta ahora se repartían de la siguiente forma: Atlético Holdco, poseedor del 70% del Atlético de Madrid y en el que estaban presentes Miguel Ángel Gil (51%), Enrique Cerezo (15,22%) y el fondo Ares (33,96%). Casi todo el resto, excluyendo accionistas minoritarios, lo tiene Quantum Pacific (28%), compañía del magnate israelí Idan Ofer.

Gil Marín pasará de tener algo más de la mitad de la sociedad Atlético HoldCo (más o menos, un 35% del total) a tan solo un 10% del club, pasando así del primer lugar entre los accionistas al tercero, tras Quantum Pacific. Cerezo lo hará al 5º, manteniendo solo un 3%, mientras que el control de Ares Management disminuye al 5%.

¿Qué pasará con Gil Marín y Cerezo?

Ambos seguirán siendo accionistas minoritarios y mantendrán los puestos que ocupaban hasta ahora en el orginigrama. Miguel Ángel Gil Marín continuará como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente, al menos a corto plazo.

¿Cuál será el papel de David Villa?

El exjugador asturiano, leyenda del fútbol español y que formó parte del club en la temporada 2013/2014, será uno de los miembros del nuevo Consejo de Administración, en el que seguirán presentes también tanto Gil Marín como Cerezo.

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, ha reconocido Villa.

¿Seguirá Simeone en el banquillo?

El entrenador argentino tiene contrato hasta 2027, o lo que es lo mismo, hasta el final de la próxima temporada. Simeone ha instalado al club en una regularidad de resultados que le ha llevado a ocupar el puesto número 13 en el ránking de clubes con mayores ingresos del fútbol mundial, elaborado por Deloitte. Este año ha llevado al equipo hasta la final de Copa y tiene pie y medio en los cuartos de la Champions, además de haber encarrillado la presencia en la máxima competición continental a través de LaLiga. Por todo ello, nada indica que vaya a salir, como mínimo hasta acabar su contrato.

¿Los movimientos supondrán más fichajes?

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", destacó el Atlético con el anuncio.

En la primera reunión del nuevo Consejo de Administración se ha aprobado una ampliación de capital de 100 millones de euros. Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir tanto en los equipos del club como en las infraestructuras.

¿Cómo afecta esto a las obras de la Ciudad del Deporte?

Según destaca el club, las nuevas infraestructuras son uno de los principales activos que han llevado a Apollo a sellar el acuerdo. Y es que el fondo anuncia inversión también en "importantes proyectos de infraestructura". Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Metropolitano. "El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños", destacan.