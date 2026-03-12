El PIB de Madrid creció un 3% en 2025, hasta 336.489 millones de euros, casi el 20% de España

La economía de la Comunidad de Madrid creció un 3% en 2025, dos décimas por encima de la media nacional, y alcanzó un Producto Interior Bruto (PIB) de 336.489 millones de euros, lo que supone cerca del 20% del total de la economía española, tal y como recoge la Contabilidad Regional.

Según estos datos, el PIB per cápita en la región se situó en 44.749 euros, un 37,1% por encima del promedio nacional.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves estas cifras durante un foro organizado por el digital The Objective, donde destacó que Madrid se mantiene como la primera economía regional del país.

En 2025 el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la demanda interna, que aumentó un 3,9%. El consumo registró un incremento del 3,1%, con un avance del 3,3% en el gasto de los hogares. Por su parte, la inversión creció un 6,3% en el conjunto del año, con un aumento del 6% en vivienda y del 6,3% en la inversión no residencial.

Durante su intervención, Ayuso también subrayó el liderazgo de la región en la captación de inversión extranjera, que ha aumentado un 76% desde 2019, así como en la creación de empleo.

Según datos del Ejecutivo autonómico, en 2025 se generaron más de 108.000 nuevos puestos de trabajo y Madrid superó por primera vez a Cataluña en número de afiliados a la Seguridad Social, pese a contar con cerca de un millón menos de habitantes. Además, el año pasado se alcanzó una cifra récord de creación de empresas, con 28.348 nuevas sociedades registradas en la región.