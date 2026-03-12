El periodista Vicente Vallés es protagonista este sábado en ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con la activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Ehsan, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Vicente Vallés, veterano periodista que, fruto de su pasión por el espionaje y la geopolítica internacional, acaba de publicar una novela, La caza del ejecutor, en la que aporta claves para comprender la relación actual entre grandes potencias como Estados Unidos, Europa, China y Rusia.

La conversación permitirá conocer algunos aspectos de su vida personal, como sus orígenes humildes o su amor por el Atlético de Madrid, y brindará una reflexión sobre la vigilancia del poder ejecutivo que en democracia asumen los medios de comunicación, y su opinión sobre las etiquetas que a menudo se colocan a los periodistas por su interpretación de los hechos sobre los que informan. Su concepción de la democracia, la relevancia de la pluralidad informativa, la polarización política en España y el nuevo orden mundial hacia el que camina la Humanidad son algunas de las cuestiones sobre las que girará el encuentro con Vicente Vallés.

La caza del ejecutor, su segunda novela de espías, narra la historia de un grupo de espías que tratan de dar con el paradero de alguien que creen que probablemente pertenezca a la inteligencia rusa y que va por el mundo eliminando a espías que el Kremlin considera traidores a su país. Este argumento sirve para hilar una trama que atrapa al lector y lo envuelve en numerosas claves para comprender algunos de los derroteros de la geopolítica internacional actual y real.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a la activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Ehsan, en la que rememoró la trágica muerte en 2022 de Masha Amini, la joven que fue arrestada en Teherán por no llevar correctamente el yihab (velo islámico) y golpeada hasta causarle la muerte, la ola de protestas que se desató en Irán y la dura represión que ejerció el régimen islámico de los ayatolás. “Fue un antes y un después en la historia contemporánea de Irán; las mujeres salieron a la calle, codo con codo junto a los hombres -los padres, los hermanos- para reivindicar derechos y poner fin a la discriminación”, señala.

“Las leyes del Islam son discriminatorias”, prosigue. “La herencia de una mujer es la mitad que la de un hombre, en un divorcio la custodia (de los hijos) es siempre del padre, el testimonio de un hombre vale igual que el de dos mujeres, el castigo que recibe una mujer es el doble que el de un hombre”, denuncia con gesto de amargura.

Lamenta también que los medios de comunicación occidentales no se hagan eco, con la fuerza que merece, de las muertes que la dura represión de la dictadura aplica a los activistas del movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ en los últimos tiempos: “A finales de 2025 y principios de este año, ha habido manifestaciones en favor de los derechos más básicos y (los manifestantes) han recibido balas; solo entre el 8 y el 9 de enero mataron a más de 30.000 personas en las calles de Irán”.