Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación CampamentoFede ValverdeCantón de MontecarmeloHotel 101 MadridNuevo CarabanchelRamón ArcusaMonjas de BeloradoMercadonaAyudas a la discapacidad
instagramlinkedin

OPOSICIONES

El Ayuntamiento de Parla revisará las presuntas irregularidades en un examen de auxiliar administrativo tras las denuncias

Tras la denuncia de opositores, el Consistorio de Parla aclara que investigará el proceso selectivo, respetando la presunción de inocencia, a pesar de no recibir alegaciones

Ayuntamiento de Parla.

Ayuntamiento de Parla. / .

EFE

 El Ayuntamiento de Parla ha trasladado en un comunicado que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en un examen de un proceso selectivo de personal auxiliar administrativo, pese a que no ha tenido "constancia alguna" de alegaciones ni impugnaciones por parte de ninguno de los opositores.

"No teniendo constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia", han señalado desde el Consistorio después de que varios opositores denunciaran en 'okdiario' posibles irregularidades.

En concreto, han sido varios los aspirantes a esta oposición, que busca cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo, la mayor oferta de empleo público en los últimos años, los que han denunciado unas presuntas irregularidades en el examen celebrado el 10 de marzo pasado.

El punto final

Según denuncian, de las 33 preguntas que tenía el examen -que era de tipo test y cada pregunta tenía cuatro posibles opciones-, 31 de ellas siguen un denominador común: todas las respuestas acaban con un punto (.) al final, excepto una de ellas, coincidiendo que la respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Algunos opositores ya han anunciado que impugnarán el examen, ya que aseguran que ese patrón "podría facilitar las respuestas a quien tuviese conocimiento de ello", mientras que algunos partidos de la oposición, como Vox, solicitarán la creación de una comisión de investigación para esclarecer "las graves irregularidades denunciadas".

Tras estas denuncias, desde el Ayuntamiento han salido al paso con un comunicado en el que aseguran que, pese a no tener "constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia".

"Sin constancia"

Aún así, han adelantado que el medio digital que publica dicha información "vierte acusaciones personales absolutamente infundadas sin haber contrastado información".

Noticias relacionadas

Por último, hacen hincapié en que, "tal y como marca la normativa reguladora de acceso a la función pública, cualquier proceso de selección es realizado por un tribunal calificador compuesto por personal funcionario" y las bases del procedimiento han sido aprobadas conforme a la normativa legal vigente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  2. Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
  3. Los 100 mejores colegios de España en 2026: Madrid destaca en educación privada e internacional según Forbes
  4. Del Metropolitano a Ponzano: Koke, Griezmann, Llorente y Lenglet celebran la victoria ante el Tottenham visitando la mítica cervecería El Doble
  5. La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
  6. Anita Sánchez Pandal, primera y única mujer práctico militar en las Fuerzas Armadas: 'Llegará el día que tengamos una almirante; es solo cuestión de tiempo
  7. ¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas
  8. Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027

Entre bosques y puentes medievales: la ruta guiada que recorre los caminos históricos de la Sierra de Guadarrama

Entre bosques y puentes medievales: la ruta guiada que recorre los caminos históricos de la Sierra de Guadarrama

El único colegio de Castilla-La Mancha entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes, está en Toledo

El único colegio de Castilla-La Mancha entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes, está en Toledo

'Madrid Collage', el documental que narra el siglo XX en la ciudad a través del cine de ficción

'Madrid Collage', el documental que narra el siglo XX en la ciudad a través del cine de ficción

Del cine en la sierra a la danza contemporánea: cinco planes culturales para este fin de semana en la Sierra de Madrid

Del cine en la sierra a la danza contemporánea: cinco planes culturales para este fin de semana en la Sierra de Madrid

El Ayuntamiento de Parla revisará las presuntas irregularidades en un examen de auxiliar administrativo tras las denuncias

El Ayuntamiento de Parla revisará las presuntas irregularidades en un examen de auxiliar administrativo tras las denuncias