OPOSICIONES
El Ayuntamiento de Parla revisará las presuntas irregularidades en un examen de auxiliar administrativo tras las denuncias
Tras la denuncia de opositores, el Consistorio de Parla aclara que investigará el proceso selectivo, respetando la presunción de inocencia, a pesar de no recibir alegaciones
El Ayuntamiento de Parla ha trasladado en un comunicado que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en un examen de un proceso selectivo de personal auxiliar administrativo, pese a que no ha tenido "constancia alguna" de alegaciones ni impugnaciones por parte de ninguno de los opositores.
"No teniendo constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia", han señalado desde el Consistorio después de que varios opositores denunciaran en 'okdiario' posibles irregularidades.
En concreto, han sido varios los aspirantes a esta oposición, que busca cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo, la mayor oferta de empleo público en los últimos años, los que han denunciado unas presuntas irregularidades en el examen celebrado el 10 de marzo pasado.
El punto final
Según denuncian, de las 33 preguntas que tenía el examen -que era de tipo test y cada pregunta tenía cuatro posibles opciones-, 31 de ellas siguen un denominador común: todas las respuestas acaban con un punto (.) al final, excepto una de ellas, coincidiendo que la respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.
Algunos opositores ya han anunciado que impugnarán el examen, ya que aseguran que ese patrón "podría facilitar las respuestas a quien tuviese conocimiento de ello", mientras que algunos partidos de la oposición, como Vox, solicitarán la creación de una comisión de investigación para esclarecer "las graves irregularidades denunciadas".
Tras estas denuncias, desde el Ayuntamiento han salido al paso con un comunicado en el que aseguran que, pese a no tener "constancia alguna de alegaciones ni impugnaciones de opositores/as, todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia".
"Sin constancia"
Aún así, han adelantado que el medio digital que publica dicha información "vierte acusaciones personales absolutamente infundadas sin haber contrastado información".
Por último, hacen hincapié en que, "tal y como marca la normativa reguladora de acceso a la función pública, cualquier proceso de selección es realizado por un tribunal calificador compuesto por personal funcionario" y las bases del procedimiento han sido aprobadas conforme a la normativa legal vigente.
