El 'palo' del cantante Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) a Pep Guardiola: "Bien hecho, Arbeloa"

Fue una sorpresa para muchos. Pese a llegar en una mala racha, con el equipo cuestionado y varias de sus grandes estrellas lesionadas, el Real Madrid pasó por encima del Manchester City en la ida de octavos de Champions League. Un hat-trick de Fede Valverde destrozó la defensa del equipo inglés, en una victoria inesperada que incluso pudo ser mayor, de no haber sido por el fallo de Vinicius en un penalti.

La táctica del partido le salió perfecta a Álvaro Arbeloa. Sin delantero centro puro, los centrales bien cerrados, un medio del campo reforzado con el canterano Thiago Pitarch y aprovechando los espacios, el equipo blanco cosió al citizen a la contra y logró maniatar a Haaland, su principal amenaza ofensiva. El resultado fue un contundente 3-0 que deja al Real Madrid con pie y medio en los cuartos de final de la máxima competición europea.

Entonces llegaron las cuentas pendientes. Pep Guardiola, laureado técnico del City, fue el blanco de las burlas y objetivo de críticas. Uno de los que se unió a este 'linchamiento' fue Ramón Arcusa, uno de los componentes del Dúo Dinámico. El polémico cantante, acérrimo 'enemigo' del catalán por su apoyo al independentismo, no dudó en tirar de ironía en redes para celebrar la victoria del Real Madrid contra el "Manchester United" (sic., aunque posteriormente corrigió en otro tuit). "A pesar de cómo va el mundo, hay días buenos", señaló en un post en X.

Y entonces fue cuando Guardiola recibió un palo. "Bien hecho, Arbeloa", añadió el cantante, que se alegraba de la derrota del entrenador catalán.

Además, felicitó a Carlos Alcaraz por su victoria en octavos de Indian Wells y sacó a colación el proyecto "Hodio" presentado por Pedro Sánchez este miércoles. Un 'palito' más contra la izquierda para su colección.

Rey de la polémica

No es la primera vez que Arcusa crea polémica con sus comentarios en redes sociales. Su perfil en X, donde tiene casi 30.000 seguidores, está lleno de posts contra el Gobierno de Pedro Sánchez o a favor de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, recoge emocionado un premio de manos de Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press/ Rafael Bastante

Hace unos meses, tras la celebración de la Super Bowl, el cantante del Dúo Dinámico salió a la palestra tras calificar de "pura horterada" el espectáculo del puertorriqueño Bad Bunny en el descanso del partido más seguido del mundo. "Un canto al feísmo más feo", añadió.

También destacó en su defensa a su compañero de gremio Julio Iglesias, acusado de agresión sexual contra dos exempleadas. Entonces, Arcusa calificó las denuncias de posible montaje y agradeció a Ayuso su apoyo al "cantante más universal de todos". "Gracias por poner en su sitio a las guardianas de wokismo", dijo.