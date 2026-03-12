Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más

Aunque en la ciudad de Madrid haya miles de cosas por hacer, hay un plan que nunca falla y que reúne tiendas, gastronomía, ocio y otros servicios en un mismo espacio: un centro comercial. Y si además abre sus puertas hoy con un calendario de eventos de todo tipo, no hay excusa para no ir.

A tan solo un paso de la capital, el nuevo centro comercial Señorío Plaza cuenta con cuatro días de celebraciones entre música en directo, espectáculos itinerantes, foodtrucks y actividades gratuitas para los niños.

Render del interior de Señorío Plaza, el nuevo parque comercial y de ocio en Illescas / Señorío Plaza

Todo lo que ofrece el nuevo centro comercial

Ubicado en Illescas, Toledo, muy cerca de la A-42, Señorío Plaza cuenta con más de 30 locales comerciales dedicados a la moda, el deporte y al hogar como Sprinter, Joma, Kiabi o Kiwoko. Esta oferta no se limita solo a las tiendas, sino que ofrece una amplia gama en restauración como McDonalds, Ginos, 100 Montaditos o VIPS.

Por si fuera poco, también incluye varias zonas de ocio. Para los más cinéfilos está el espacio de Cines Odeón con un equipamiento de última generación, junto a un área de bolos y un centro de entretenimiento infantil para los más pequeños y sus familias. Dentro de sus 90.000 metros cuadrados de superficie, el centro comercial también incluye hipermercados y supermercados como Alcampo o Lidl y una gasolinera, una óptica, un centro de mascotas, gimnasio y un taller de automoción.

Actividades por inauguración

Para celebrar la apertura del parque comercial este 12 de marzo, tras el clásico corte de cintas, dará paso un concierto en directo a las 21:00 horas en la zona de foodtrucks. El viernes, 13 de marzo, las calles se llenarán de música gracias a un pasacalles a las 18:00 y 20:00 horas para finalizar a las 21:00 horas con música en directo de nuevo en la zona de foodtrucks.

El fin de semana se celebra por todo lo alto durante toda la jornada de sábado, 14 de marzo. Por la mañana los más pequeños serán los protagonistas por excelencia y podrán disfrutar de sesiones de pinta caras, actividades y un canta juegos en la zona de restauración pensada para que los padres tomen algo mientras los más pequeños se entretienen.

A las 17:00 horas comenzará un tardeo acompañado de DJ, más actividades infantiles e incluso un karaoke que se prolongará hasta la medianoche. Por último, el domingo la programación se despedirá con un guiñol en la zona de restauración como broche final a los cuatro días de actividades.

Así arranca el nuevo centro comercial y ocio Señorío Plaza, un lugar que promete ser uno de los planes preferidos para los locales y los madrileños entre tiendas, restaurantes y una amplia oferta de actividades.