Una muñeca abandonada, un cuento inquietante y un escenario: el relato de Alfonso Sastre revive en El Escorial

Madrid es una ciudad llena de arte, innovación y miles de leyendas y en su gran oferta cultural hay espacio para contar leyendas tan importantes como esta. Una muñeca abandonada en el suelo desencadena la historia que llega al escenario del Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo de El Escorial con Historia de una muñeca abandonada, un espectáculo de títeres y objetos inspirado en el texto infantil del dramaturgo Alfonso Sastre dentro de la programación de Teatralia 2026.

El punto de partida es sencillo, pero plantea un dilema moral. Una niña que lo tiene todo tira una muñeca rota, pero otra niña que apenas posee nada la recoge y la repara con paciencia hasta dejarla como nueva. Cuando la primera vuelve a verla restaurada, la reclama como suya y surge la pregunta central del relato: quién tiene realmente derecho a algo, quien lo compró o quien lo cuidó.

Imagen del espectáculo. / Teatro Silfo

La propuesta escénica pertenece a la compañía murciana Teatro Silfo, que lleva a escena el texto de Sastre en forma de teatro de títeres y objetos. El montaje utiliza marionetas construidas con materiales de desecho y combina interpretación, manipulación de objetos y música en directo para crear una narración visual y sonora.

Una obra premiada

La dirección corre a cargo de Fabrizio Azara, responsable también de la escenografía y la construcción de las marionetas. Sobre el escenario participan las intérpretes Nadia Clavel y Sara Sáez, acompañadas por el músico Jesús Victoria, que interpreta la música original en directo. El diseño de iluminación es de Josechu Puerta y la producción ejecutiva de Sara Sáez.

El espectáculo destaca también por su trabajo sonoro, reconocido con el Premio Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 2025 al mejor diseño de espacio sonoro. La puesta en escena apuesta por el uso creativo de objetos reciclados y por una narrativa en verso ágil y accesible para el público infantil.

Con una duración aproximada de 45 minutos, la obra está recomendada para niños a partir de 4 años y propone una reflexión sobre el cuidado de los objetos y el valor de aquello que se repara y se transforma. Por tan solo 6 euros en taquilla, Teatralia ofrece una actividad perfecta para disfrutar de tiempo en familia e inculcar a los pequeños valores tan importantes como los que transmite esta historia: la importancia del cuidado y el valor de las cosas.