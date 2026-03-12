Juana frente al poder: el monólogo que revive a Juana I de Castilla en el Teatro Bulevar

El Teatro Bulevar de Torrelodones acogerá el próximo viernes 13 de marzo la representación Juana, si estuvo loca... no le faltaron motivos, un monólogo que busca recuperar la voz de una de las figuras más complejas e interesantes de la historia española: Juana I de Castilla, más conocida como "Juana la Loca". En un intento de alejarse de esta imagen simplificada que se ha perpetuado durante siglos, la obra propone acercarse a la reina desde su propia mirada.

El espectáculo gratuito dirigido por Eva Manjón y protagonizado por Mar Galera, tendrá una duración aproximada de 80 minutos y comenzará a las 19:30 horas en el teatro municipal. Poniendo a los espectadores en la piel de la monarca castellana, la obra intentará reconstruir su vida, sus conflictos familiares y su relación con el poder, para que, a través de su testimonio, el público se adentre en los episodios que marcaron su destino político y personal.

La obra forma parte de las actividades culturales enmarcadas en el 8 de marzo y el próximo 25 de noviembre en el municipio de Torrelodones / Ayuntamiento de Torrelodones

📍 Teatro Bulevar Torrelodones 🔗 Las entradas serán gratuitas con motivo de las actividades culturales del 8M 🗓️ Viernes 13 de marzo a las 19:30 horas

Una figura envuelta entre la leyenda y el relato oficial

La obra plantea una reflexión sobre cómo la historia ha retratado a Juana I. Encerrada durante años tras la muerte de Felipe el Hermoso y apartada del poder por su padre Fernando el Católico y posteriormente por su hijo Carlos I, su figura ha quedado envuelta en una mezcla de política, leyenda y relato oficial.

Mar Galera interpreta a Juana I de Castilla en "Juana, si estuvo loca... no le faltaron motivos" / Masescena

El texto propone revisar ese relato desde una perspectiva contemporánea. El monólogo reconstruye el contexto histórico en el que vivió la reina y plantea preguntas sobre el papel de las mujeres en el poder, la manipulación de la memoria histórica y las narrativas que han marcado la imagen de ciertos personajes. Así, en esta pieza teatral centrada en la palabra y en la interpretación, la figura histórica se convierte en protagonista absoluta del escenario.

Esta representación forma parte de la programación cultural impulsada por la Mancomunidad THAM, encargada de la prestación de servicios sociales públicos en Torrelodones, y el Ayuntamiento. Con motivo del 8 de marzo y el próximo 25 de noviembre, esta y otras actividades, buscan poner en el centro la figura de las mujeres en la historia, en el cine, y en la familia.