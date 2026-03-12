María Rey denuncia el techo de cristal en la televisión: "Los sueldazos y los despachos siguen siendo para ellos"

El Espacio Movistar acogió este jueves el encuentro Mujeres en Televisión: 25 años de cambio, un encuentro organizado por COSMO bajo el marco de la exposición Presente Continuo, disponible hasta el 14 de marzo. Las comunicadoras María Rey, Minerva Piquero, Tania Llasera y Paloma del Río debatieron sobre la evolución del rol femenino, denunciando que, aunque ha habido avances, persisten barreras como el edadismo, la presión estética y el techo de cristal en los despachos.

Alberto Lafuente, director de comunicación de COSMO y moderador del evento, subrayó el feminismo como tarea diaria "porque la lucha no se puede circunscribir a un solo día". Durante la jornada, se analizó cómo históricamente la industria priorizó la imagen sobre el talento, bajo una dirección predominantemente masculina. "Durante décadas, las televisiones han premiado carreras de mujeres por su continente más que por su contenido", señaló Lafuente, quien concluyó con una apuesta por el cambio de narrativa: "Cuando las cosas se cuentan desde el prisma femenino, todo cambia".

"Los sueldazos y los despachos siguen siendo para ellos"

Uno de los temas centrales del debate fue la escasa presencia de mujeres en puestos de dirección y liderazgo en medios audiovisuales. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid con décadas de experiencia en política y noticias, afirmó: "No hay mujeres en puestos de dirección, hemos perdido dos en este año con respecto al anterior en periódicos españoles. Sí jefas de sección, porque nos organizamos mejor y lo hacemos bien. Los sueldazos y los despachos siguen siendo para ellos".

Debate en el Espacio Movistar sobre la evolución de la mujer en televisión / Redacción

Paloma del Río, referente del periodismo deportivo, coincidió: "Ahora, las mujeres dejan puestos de dirección y son sustituidos por hombres, como Cristina Garmendia, en Mediaset. Todos los de la cúpula son ellos". La periodista subrayó la necesidad de liderazgo femenino: "Tenemos que ocupar dirección y control. Somos más prácticas, organizamos mejor. Somos multitarea". Esta falta de representación impacta directamente en los contenidos, según Rey: "Esto se nota en los contenidos y en cómo se muestran las mujeres".

"Una mujer no tiene que salir envasada al vacío para dar las noticias"

La presión estética y los estándares físicos son un desafío constante para las mujeres en televisión. Minerva Piquero recordó sobre sus inicios como presentadora: "A mí desde el principio me decían que me pusiera rubia, que era muy racial. ¿Por qué los chicos que hacen periodismo deportivo van en deportivas y ellas con minifaldas y taconazos? No hay chicas feas en la tele. Ellos se dejan y da igual. A mí me han llegado a decir recientemente que la audiencia sube cuando llevo minifalda o que si no llevo escote es una lástima 'porque es lo que esperan ver de mí'".

María Rey también denunció la uniformidad que se exige a las presentadoras: "Sigo diciendo que una mujer no tiene que salir envasada al vacío para dar las noticias. Ellos llevan traje chaqueta, que es una cosa mucho más neutra".

Incluso con experiencia, la batalla por la libertad estética continúa. "Me quiero poner algo, me dicen que me 'hace ancha' y yo les digo que no me lo hace, sino que lo soy y que no quiero cambiarlo", aseguró Rey.

"Nuestro 'prime' es desde los 50, basta de invisibilizarnos"

El edadismo en televisión sigue siendo un obstáculo para la visibilidad femenina. Tania Llasera reivindicó la madurez como etapa de plenitud profesional: "Nuestro 'prime' es desde los 50, basta de invisibilizarnos".

Llasera también criticó la escasa presencia femenina en grandes formatos de entretenimiento: "Las mujeres somos las reinas de la mañana, tampoco hacemos concursos. Solo Henar Álvarez y porque es feminismo puro, tiene un nicho".

La exposición 'Presente continuo' enfatiza la necesidad de la lucha feminista más allá del 8m / Redacción

María Rey agregó que seguir en pantalla a edades avanzadas representa un avance generacional: "Voy a llegar a los 60 como presentadora, hemos dado un salto importante". Paloma del Río, orgullosa de su experiencia, afirmó: "No me tiño, ¿sabes lo que me ha costado tener esas canas y arrugas?".

"Asumí que el acoso sexual era un riesgo del oficio"

El debate abordó también el acoso en televisión. Minerva Piquero recordó: "Los directivos de las cadenas tenían derecho de pernada. Mi jefe me encerró e intentó forzarme. Y tuve que volver al día siguiente, me vio y me dijo que era 'muy problemática' por rechazarle y que no sabía cómo funcionaba la industria".

María Rey contextualizó cómo ese tipo de comportamientos llegaron a normalizarse: "Sufrí acoso y violencia, me impacta pensar que asumí que el acoso sexual era un riesgo del oficio. Asumías que no tenías credibilidad. Que había unos cuantos que consideraban que tenías que hacer favores para seguir ascendiendo".

Tania Llasera también recordó experiencias de falta de respeto en plató. "Me cortaban todas las faldas. Y tú intenta que Kiko Matamoros se calle cuando estás casi desnuda delante de él. No me respetaba".

"Es un tractor cuesta arriba que si no empujamos se cae"

A pesar de los desafíos, las ponentes coincidieron en que los cambios son reales, aunque incompletos. Paloma del Río lo resumió con una metáfora clara: "Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, esto es todos los días. Es una tarea lenta, pesada, aburrida. Un tractor cuesta arriba que si no empujamos se cae". Su objetivo sigue siendo dejar un legado positivo: "Quiero dejar mi metro cuadrado mejor de lo que lo he encontrado".