La madrileña Audrey Pascual se cae en el gigante y se queda sin su cuarta medalla en Milán-Cortina

La esquiadora madrileña Audrey Pascual no pudo optar a su cuarta medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras caerse durante la disputa de la primera manga del gigante de la categoría de deportistas que compiten sentadas de este jueves.

La joven, de 21 años, era una de las favoritas para el oro para esta prueba y seguir así aumentando su palmarés, ya con tres metales tras los dorados en el supergigante y la combinada, y la plata en el descenso, pero el sueño se vino abajo en el tramo final de una bajada que hasta ese momento estaba siendo de mucho nivel.

Pascual, la segunda de las participantes en salir en este primer descenso, aspiraba a seguir sumando éxitos a los pies de los Dolomitas aprovechando que el gigante es una disciplina que se le había dado muy bien en esta temporada y en la que había ganado el Globo de Cristal correspondiente, con dos victorias y tres segundos puestos. Sin embargo, la madrileña, que estaba marcando tiempos parciales muy buenos, perdió un tanto el control en el tramo final de la bajada. Primero tocó demasiado una puerta y poco después, en un cambio de dirección, perdió el control de su monoesquí después de que este se desestabilizase en su parte trasera y provocase su caída.

La doble campeona paralímpica tuvo que ser trasladada a un hospital para hacerle pruebas, aunque fue más una cuestión de protocolo por haberse golpeado la cabeza y el cuello que porque existiese inicialmente alguna lesión de importancia, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).

La medalla de oro, la segunda tras la lograda en descenso, fue en esta ocasión para su gran rival, la alemana Anna-Lena Fortster, por delante de la japonesa Momoka Murakoa y la china Sitong Liu, mientras que la otra representante española en esta categoría, Iraide Rodríguez, de 17 años y la más joven del equipo, logró acabar su debut en unos Juegos Paralímpicos en la undécima posición.

Audrey Pascual cerrará su participación en Milán-Cortina este sábado en el eslalon donde la triple medallista intentará resarcirse en una disciplina que le está costando esta temporada, como ella mismo ha reconocido, pero en la que es la actual subcampeona mundial.