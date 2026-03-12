Madrid premia con sus Medallas de Honor a Mariano Barbacid, la saga Guillén Cuervo y Valentín Díez Morodo

El bioquímico y oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario Valentín Díez Morodo recibirán las Medallas de Honor de la ciudad de Madrid en las celebraciones de San Isidro, el próximo 15 de mayo. Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno.

Las distinciones forman parte de la propuesta del Ejecutivo municipal que deberá ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento en abril. Junto a las tres Medallas de Honor, el Consistorio entregará doce Medallas de Madrid a personas, instituciones y empresas vinculadas con la ciudad. Sanz ha destacado que estos reconocimientos premian "trayectorias absolutamente incuestionables" y muy ligadas al tejido social y cultural madrileño.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. / Europa Press/ RAFA ALBARRÁN

Entre los galardonados con la Medalla de Honor figura Mariano Barbacid, uno de los científicos españoles más reconocidos internacionalmente. Fundador y primer director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), fue responsable en 1982 del aislamiento del primer gen oncogénico en un tumor humano, un hallazgo clave para comprender el origen molecular del cáncer. La vicealcaldesa también ha resaltado los avances logrados este año por su equipo en la regresión completa de tumores de páncreas en modelos animales mediante nuevas estrategias terapéuticas.

También será distinguida la familia Guillén Cuervo, vinculada durante décadas al teatro, el cine y la televisión. El matrimonio formado por Fernando Guillén y Gemma Cuervo inició una trayectoria artística que han continuado sus hijos, especialmente Fernando y Cayetana Guillén Cuervo.

La tercera Medalla de Honor recaerá en el empresario Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México en España, por su papel en el impulso de los vínculos culturales, sociales y empresariales entre ambos países y por consolidar esta institución como un espacio de referencia para el diálogo y la difusión cultural.

Junto a estas distinciones, el Ayuntamiento concederá doce Medallas de Madrid. Entre los reconocidos se encuentran el jurista Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), por su labor contra la trata y la explotación sexual; y Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la histórica taberna Casa Amadeo, conocida por sus caracoles desde 1940.

En el ámbito empresarial y cultural también serán premiadas la firma de moda Cortefiel, de origen madrileño; la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo Delvecchio, por su impulso al mecenazgo social y cultural; y el histórico establecimiento Capas Seseña, referente de la artesanía tradicional madrileña.

El deporte tendrá presencia con el capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', el jugador de baloncesto del Real Madrid Sergio Llull y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar.

Sergio Llull celebra una canasta durante un partido con el Real Madrid. / EFE/ Juanjo Martín

Completan la lista la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024; la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de The Objective; y la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo', dedicada a la formación de nuevas generaciones de toreros.

Sanz ha subrayado que algunas de las candidaturas recogen propuestas de grupos de la oposición, aunque ha reprochado que otros hayan tratado de "hacer política" con estos reconocimientos, cuyo objetivo, ha defendido, es destacar a personas e instituciones estrechamente vinculadas con Madrid.