Madrid inaugura LuzMadrid 2026, un festival que transforma la ciudad a través de la luz y la reflexión

Madrid inaugura este 12 de marzo la tercera edición de LuzMadrid, un certamen que utiliza la luz como lenguaje para intervenir en la memoria colectiva y el espacio público. Lejos de ser un mero espectáculo de iluminación ornamental, el festival propone una serie de reflexiones sobre la tecnología, la historia y la sostenibilidad, integrando 15 instalaciones en enclaves que definen la identidad de la ciudad. El evento se enmarca en la estrategia de puesta en valor del Paisaje de la Luz, el eje reconocido por la UNESCO que ahora busca nuevas lecturas a través de la creación contemporánea.

El centro del debate patrimonial en esta edición se sitúa en el Frontón Beti Jai. Este edificio, una pieza singular de la arquitectura industrial del siglo XIX y recientemente distinguido con el Premio Nacional de Restauración 2025, abre sus puertas para albergar una de las piezas más complejas del programa. La elección de este espacio no es casual: representa la recuperación de un legado que estuvo al borde de la desaparición y que ahora se ofrece como lienzo para el arte multimedia.

Rafael Lozano-Hemmer: la termografía como lenguaje

La intervención en el Beti Jai corre a cargo de Rafael Lozano-Hemmer, una de las figuras más relevantes del arte electrónico actual. Su obra, titulada Deriva Térmica, ocupa los 800 metros cuadrados de la cancha de juego mediante un sistema de sensores que captan el calor emitido por los visitantes. Esta energía biológica se procesa en tiempo real para generar flujos de luz que se proyectan sobre las estructuras del frontón, creando una visualización de la presencia humana.

Desde un punto de vista cultural, la obra de Lozano-Hemmer resignifica tecnologías que habitualmente se asocian a la vigilancia y el control térmico en aeropuertos o pasos fronterizos. Al trasladar estas herramientas al ámbito del arte participativo, el autor invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, la imagen y el poder, todo ello enmarcado en el contexto de un edificio histórico que ha sido devuelto al uso ciudadano tras un largo proceso de rehabilitación.

El conflicto del Manzanares

Sin embargo, la integración del arte en el entorno urbano no está exenta de fricciones. La Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y Ecologistas en Acción han manifestado su oposición a la instalación ‘Nadar la noche’, situada en la Presa 8 del Manzanares. El conflicto pone de relieve dos visiones contrapuestas sobre el espacio público: la ciudad como plataforma de eventos culturales y la ciudad como ecosistema natural que debe ser preservado.

Los colectivos críticos sostienen que la renaturalización del Manzanares es un hito de biodiversidad que se ve amenazado por la contaminación lumínica y la presión humana del festival. Amparándose en la Declaración de los Derechos del Río Manzanares de 2025, exigen que se reconozca la personalidad jurídica del río para protegerlo de lo que denominan una "turistificación" de los entornos naturales. Para estos grupos, la instalación de estructuras artificiales sobre el cauce contraviene los propios compromisos de sostenibilidad que el festival promociona bajo su sello de buenas prácticas ambientales.

Cartografía del patrimonio industrial en Arganzuela

Más allá de la polémica, LuzMadrid 2026 traza un itinerario que pone el foco en el sur de la capital, especialmente en el distrito de Arganzuela. El conjunto de Matadero Madrid y el Complejo Cultural El Águila funcionan como pilares de esta programación. En El Águila, la intervención Blueprint del Studio Lemercier utiliza la fachada neomudéjar de la antigua cervecera para explorar la relación entre la arquitectura física y la luz inmaterial, apoyada en una composición sonora de James Ginzburg y Yair Elazar Glotman.

El mapa del festival se extiende también hacia el centro histórico, con intervenciones en la Plaza de la Villa, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y el Círculo de Bellas Artes. Cada una de estas sedes ha sido seleccionada por su valor arqueológico o institucional, buscando que la luz no oculte el edificio, sino que subraye sus elementos estructurales y su importancia dentro de la trama urbana de Madrid.

Información para el acceso y participación

El festival se desarrollará hasta la medianoche del sábado 14 de marzo y el acceso a todas las instalaciones es gratuito. Para facilitar el flujo de público y minimizar el impacto ambiental, la organización recomienda el uso de transporte público y trayectos a pie. Los espacios interiores, como la Nave de Terneras o la Central de Diseño, iniciarán su actividad a las 17:00 horas, mientras que las obras en vía pública y fachadas comenzarán su encendido a las 19:30 horas.

Como complemento teórico, el sábado 14 se celebrará en la Serrería Belga el Encuentro de Luz, una jornada dedicada al análisis del arte lumínico y su impacto en la construcción del paisaje urbano actual. Este encuentro servirá para debatir, precisamente, sobre el equilibrio entre la dinamización cultural de la ciudad y el respeto necesario a su patrimonio y sus ecosistemas.