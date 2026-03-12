'Madrid Collage', el documental que narra el siglo XX en la ciudad a través del cine de ficción

El documental Madrid Collage propone un ejercicio de montaje que desafía las convenciones del género biográfico urbano. A diferencia de las crónicas históricas que recurren al busto parlante o al archivo del NODO, esta obra dirigida por Javier Morales Pérez utiliza exclusivamente fragmentos de películas de ficción para narrar el siglo XX madrileño.

La propuesta se basa en la idea de que la identidad de una urbe reside tanto en sus calles reales como en la forma en que los cineastas las han imaginado. Al eliminar entrevistas y voces en off tradicionales, el documental confía todo el peso narrativo a la imagen filmada, permitiendo que el espectador experimente una transición fluida entre distintas épocas sin necesidad de un orden cronológico rígido.

El contenido de la cinta se articula como un diálogo entre las transformaciones sociales y la estética cinematográfica. En sus fragmentos se percibe la dureza de la posguerra y la precariedad de los años 50, capturadas en obras fundamentales como Surcos o El pisito. Estas imágenes no solo funcionan como entretenimiento, sino que se rescatan aquí como testimonios de una realidad social que la ficción supo retratar con precisión.

'Madrid Collage' en el Festival de Málaga / AYUNTAMIENTO DE MADRID

A medida que el montaje avanza hacia los años 60, el tono cambia para reflejar la energía del desarrollismo. Títulos como La ciudad no es para mí o Los chicos del Preu sirven para documentar la expansión urbanística y los cambios en las costumbres de la época. El documental utiliza este material para confrontar planos antiguos con la fisonomía actual de Madrid, evidenciando las huellas que cada década ha dejado en el asfalto.

La ruptura de la narrativa convencional

Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto, presentado recientemente en el Festival de Málaga, es su enfoque técnico. Gran parte del material proviene del catálogo de la plataforma FlixOlé, tras pasar por un proceso de restauración que devuelve la textura original al celuloide del siglo XX. Esta calidad visual permite que escenas rodadas con 30 años de diferencia puedan convivir en una misma secuencia sin romper la armonía del relato.

Víctor Aertsen, de Madrid Film Office, describe este proceso como un juego de "romper ficciones" para construir algo nuevo. Al despojar a las escenas de su contexto argumental original, estas adquieren una nueva dimensión documental. No importa tanto la trama de la película original como el gesto de un actor en una plaza desaparecida o la luz de una calle antes de la llegada del turismo de masas.

Madrid Film Office ha compartido que la producción de Madrid Collage se enmarca en una corriente que busca proteger y divulgar el patrimonio audiovisual más allá de las salas de exhibición. Al integrar la ficción en el análisis histórico de la ciudad, se abre una vía para que el ciudadano reconozca su entorno a través del filtro artístico.

Presentación de 'Madrid Collage' en el Festival de Málaga / FLIXOLÉ

Tras su paso por la zona de industria del certamen malagueño, se espera que el documental completo se estrene en Madrid durante el mes de mayo. La obra se posiciona así no solo como una pieza de montaje cinematográfico, sino como un documento esencial para entender cómo la capital de España ha construido su propia imagen a lo largo de cien años de rodajes.