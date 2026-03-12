Madrid lidera el mercado inmobiliario de lujo mundial por segundo año consecutivo, según Barnes

Madrid ha vuelto a ocupar, por segundo año consecutivo, el primer puesto en la clasificación de ciudades más atractivas del mundo para los grandes patrimonios, al ser la número uno mundial en inversión inmobiliaria de lujo, por delante de ciudades como Milán, Dubai o Miami.

Según el último informe de la inmobiliaria Barnes, la capital española se ha consolidado como la puerta de entrada europea para inversores procedentes de Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Medio y Europa, que encuentran en Madrid un equilibrio "entre rentabilidad, estilo de vida y seguridad jurídica".

Todo ello hace que la tendencia de los precios de la vivienda se mantenga al alza en las ubicaciones más exclusivas, alcanzando valores cercanos a los 19.000 euros por metro cuadrado en zonas como el barrio de Salamanca, impulsando la facturación de Barnes, que se disparó un 40% en 2025.

El informe, elaborado a partir del análisis de más de 25.000 clientes y colaboradores internacionales de la red Barnes, confirma un cambio estructural en el mercado de lujo inmobiliario, que concluye que ya no responde únicamente a criterios financieros, sino a una combinación de inversión sólida y estilo de vida, posicionando a España a la cabeza.

En este sentido, Marbella ha entrado en el 'Top 5' global, tras posicionarse el año pasado en el puesto 35, gracias a la entrada de ricos más jóvenes (millennials y miembros de la Generación Z), que concentraron el 50% de las operaciones superiores a los 3 millones de euros. Mallorca también entró directamente en el puesto 15 del ranking en su primera aparición, consolidándose como la "isla de las cuatro estaciones". "Su desarrollo urbanístico controlado, su conectividad aérea y su equilibrio entre privacidad y servicios la convierten en uno de los destinos más sólidos para residencias permanentes de lujo en Europa", defiende el informe. Por su parte, Barcelona ocupa el puesto 23, debido a su clima, calidad de vida, carácter festivo y arquitectura, pero también por unos precios inmobiliarios que el informe califica de "razonables".

"El liderazgo de Madrid, junto al espectacular ascenso de Marbella y la potente entrada de Mallorca en el ranking, demuestra que España ofrece una combinación única de calidad de vida, dinamismo económico y riqueza cultural que resulta irresistible para los inversores internacionales. Estamos viendo cómo destinos tradicionalmente vacacionales evolucionan hacia auténticas ciudades de cuatro estaciones", destaca el socio director de Barnes España, Alvise Da Mosto.