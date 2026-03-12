IGLESIA CATÓLICA
El papa León XIV nombra al madrileño Luis Marín de San Martín como nuevo limosnero
El nombramiento de Marín de San Martín marca el inicio de una nueva etapa en la Curia, sustituyendo al cardenal Krajewski, quien regresa a Polonia tras ser una pieza clave para el papa Francisco
EFE
El papa León XIV ha nombrado al obispo madrileño Luis Marín de San Martín como su nuevo limosnero, encargado de las obras de caridad, en sustitución del cardenal polaco Konrad Krajewski, figura clave del pontificado de Francisco.
Marín de San Martín, agustino como el papa estadounidense, era hasta ahora subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y, al ser nombrado limosnero, ha sido también ascendido a arzobispo, según informó este jueves la Santa Sede en su boletín diario. Se trata de uno de los primeros nombramientos relevantes de León XIV, quien continúa configurando su Curia ahora con una nueva figura al frente del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, responsable de las obras caritativas de los pontífices.
Marín de San Martín, nacido en Madrid en 1961, es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en Teología dogmática por la Gregoriana de Roma.
Con este nombramiento, el pontífice estadounidense pone también fin a la era en esta institución del cardenal polaco Krajewski, que dejará ahora Roma para ser enviado a su país natal como arzobispo de la ciudad de Lodz, en la que nació hace 62 años. El purpurado polaco fue una de las figuras claves del pontificado de Francisco, quien en 2013 le nombró limosnero apostólico, encargándole la gestión de las obras de caridad en su nombre, e incluso haciéndole cardenal cinco años más tarde. Ordenado sacerdote en junio de 1988 y licenciado en Teología y Liturgia, llegó a Roma en 1998 para trabajar en la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas de Juan Pablo II.
Pero el cardenal Krajewski es conocido por su implicación directa en las obras de caridad del papa argentino: por ejemplo, ha viajado en múltiples ocasiones a Ucrania para llevar él mismo ayuda humanitaria en medio de la invasión rusa. También se le conoce, entre otras cosas, por repartir comida a las personas necesitadas de la capital italiana. En 2019 llegó incluso a manipular los mandos eléctricos de un edificio ocupado de Roma para devolver la luz a sus moradores, después de que el Ayuntamiento se la cortara.
